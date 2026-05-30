Las lluvias de mayo quedaron por debajo del promedio histórico en Corrientes

Las lluvias en Corrientes registraron acumulados por debajo de los promedios históricos para esta época del año. En Capital se registraron 62 mm, mientras que el promedio histórico es de 88 mm. En el Sombrerito se contabilizaron 47 mm, pero en los promedios el valor es de 105 mm, por lo que llovió menos de la mitad de lo esperado.

Según datos de los observatorios meteorológicos del Inta, en Corrientes capital se registró un acumulado mensual de 62 milímetros. Las precipitaciones se distribuyeron en tres eventos principales, 4 milímetros el 2 de mayo, 10 milímetros el 8 de mayo y 48 milímetros el 29 de mayo, jornada que concentró la mayor cantidad de agua caída durante el mes. Sin embargo, el promedio histórico para mayo es de 88 milímetros.

Por su parte, en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de El Sombrerito se contabilizaron 47 milímetros durante mayo, producto de lluvias de 6 milímetros el 1 de mayo, 11 milímetros el 7 de mayo y 30 milímetros el 28 de mayo. En este caso, el registro también quedó por debajo del promedio histórico mensual de 105 milímetros.

En Bella Vista, las precipitaciones alcanzaron los 51,5 milímetros. El mayor evento se produjo el 7 de mayo, cuando cayeron 45,5 milímetros, mientras que el 28 de mayo se sumaron otros 6 milímetros. El promedio histórico mensual para esa localidad es de 76,9 milímetros.

No obstante, las lluvias permitieron aliviar parcialmente el déficit hídrico que venían observando algunas zonas productivas y rurales de Corrientes.