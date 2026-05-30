Anita Sánchez conquistó Corrientes con sus costillares y la pasión por el asado

El aroma de la carne asándose lentamente comenzó a invadir la esquina de Yrigoyen y La Rioja desde temprano. Allí, en pleno centro de Corrientes, decenas de personas se acercaron este sábado al mediodía para conocer a Anita Sánchez Costillares, la influencer gastronómica que convirtió su pasión por el asado en un fenómeno seguido por miles de personas en las redes sociales.

La primera vez que Anita llegaba a Corrientes y eligió hacerlo compartiendo aquello que mejor sabe hacer: cocinar y transmitir la cultura del asado argentino. Invitada por el programa de streaming El Litoral Campo, conducido por Esteban Montgaillard, acompañado de Verónica Tossutti y la producción de Liliana Rodriguez. La especialista fue la gran protagonista de una jornada que combinó gastronomía, historias de vida y encuentro con el público.

Durante varias horas, los correntinos pudieron verla a través del streaming en vivo realizada por El Litoral permitió que miles de personas siguieran la experiencia desde distintos puntos de la provincia y del país. Mientras tanto, quienes estaban presentes pudieron disfrutar de cerca del espectáculo que ofrece un costillar cocinándose lentamente al fuego.

Ante los asistentes, Anita recordó sus primeros contactos con la cocina cuando era apenas una niña. Contó que gran parte de lo que sabe lo aprendió observando a su madre, siguiendo atentamente cada movimiento frente al fuego y descubriendo desde muy pequeña los secretos que hacen especial a una buena comida.

Entre anécdotas y sonrisas, reveló algunas de las técnicas que la hicieron famosa en redes sociales. Una de ellas sorprendió a muchos de los presentes, la utilización de tenedores en lugar de pinchos para manipular la carne durante la cocción.

La degustación se convirtió en uno de los momentos más esperados de la mañana. A medida que avanzaba la cocción, la expectativa crecía entre quienes aguardaban probar el resultado de varias horas de trabajo, paciencia y experiencia.

Cuando los últimos cortes fueron servidos y el humo comenzó a disiparse, quedó la sensación de haber vivido algo más que una degustación. Corrientes recibió a Anita Sánchez Costillares con afecto, y ella respondió compartiendo no solo sus costillares, sino también la historia que la llevó a convertir una pasión heredada de su madre en una forma de vida.