Claudio Zuchovicki analizó las oportunidades económicas para 2026 en Corrientes

El reconocido economista Claudio Zuchovicki encabezó durante el viernes en Corrientes la conferencia denominada "¿Es tiempo de invertir en Argentina? 2026: Año de la Economía Real", donde abordó las perspectivas económicas del país, las oportunidades de inversión y los desafíos que enfrentan los distintos sectores productivos en el actual contexto.

La actividad fue impulsada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio Secretaría General y la Escuela de Gobierno, y se desarrolló en el Salón Cambá Cuá del Hotel de Turismo, con la participación de representantes del sector público, privado, académico y empresarial.

Durante su exposición, Zuchovicki analizó las variables macroeconómicas que impactan en la toma de decisiones y reflexionó sobre el escenario económico que se proyecta para 2026.

Al finalizar la charla, explicó que el objetivo fue brindar herramientas para comprender el contexto actual y evaluar las posibilidades de inversión. “Dialogamos sobre los espacios de la economía poniendo el foco en si vale la pena o no invertir en Argentina”, señaló.

Asimismo, remarcó que la economía atraviesa transformaciones profundas y advirtió sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos escenarios. “Hay cambios que, si no hacemos nada en el camino, nos van a llevar puesto”, sostuvo.

Corrientes y el desarrollo productivo

Por su parte, el ministro secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, destacó la importancia de generar espacios de análisis y debate sobre el presente y el futuro económico del país.

En ese sentido, señaló que el economista conoce en detalle proyectos estratégicos que se desarrollan en la provincia, como la futura planta de fibra de pino de alta calidad, iniciativa que consideró clave para transformar la matriz productiva correntina.

“Corrientes es una de las provincias que va a escalar en los próximos años y vamos camino a eso”, afirmó Fornaroli.

Un espacio para pensar el futuro

La directora de la Escuela de Gobierno, Lorena Martínez, valoró la convocatoria y destacó que la temática logró reunir a distintos sectores vinculados al desarrollo provincial.

“Lo importante de hoy es analizar cómo se puede invertir en Argentina”, expresó.

A su turno, el subsecretario de Desarrollo Institucional, Santiago Merino, sostuvo que el crecimiento de la provincia requiere del trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado, el ámbito académico y las organizaciones de la sociedad civil.

La conferencia formó parte de una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la formación, el debate y la planificación estratégica en torno a los desafíos económicos y productivos que enfrenta Corrientes de cara a los próximos años.