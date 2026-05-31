Una creadora de contenido ucraniana expuso una mala costumbre de los correntinos

Vivir en un país diferente siempre implica un proceso de adaptación, pero hay costumbres locales que resultan sencillamente inexplicables para quienes provienen de otras latitudes. Este es el caso de una joven creadora de contenido nacida en Ucrania, quien adoptó a Corrientes como su hogar y vuelca sus vivencias diarias en el universo digital bajo el usuario @importadadeucrania.

En sus perfiles oficiales, además de exhibir con orgullo sus diferentes trabajos artísticos y proyectos personales, la joven logró consolidar una activa comunidad gracias a sus videos dedicados a los "choques culturales".

Con una mirada fresca, curiosa y por momentos cargada de ironía, la influencer analiza desde la gastronomía y los modismos lingüísticos hasta el comportamiento social de los correntinos, convirtiendo cada observación en un espacio de debate e interacción con los internautas locales.

El reclamo viral: "¿Por qué los autos no me dejan cruzar?"

En uno de sus últimos materiales audiovisuales subido por la influencer ucraniana tocó una fibra sensible de la convivencia urbana en la Capital y se volvió viral en pocas horas.

En la breve filmación, registrada mientras caminaba por la ciudad, la joven expuso con asombro y frustración el peligro al que se expone cotidianamente al intentar cruzar las calles correntinas, topándose con la constante resistencia de los automovilistas.

Tratando de asimilar la peligrosa dinámica vial de la provincia, la creadora de contenido se descargó frente a la cámara de su celular con un reclamo directo: "Quizás es una locura, porque acá en Corrientes cuando estoy cruzando en la calle, en el lugar donde puedo cruzar, los autos no pueden darme a cruzar. ¿Qué pasa?".

El planteo, expresado con naturalidad y desconcierto, puso el foco sobre el derecho de paso que asiste a los peatones en los lugares habilitados, como las esquinas y las sendas delimitadas.

Debate en las redes sobre la educación vial en la provincia

La publicación no tardó en cosechar cientos de interacciones, me gusta y compartidos, abriendo un canal de debate entre los propios usuarios correntinos.

Mientras que una gran cantidad de seguidores locales le dio la razón de manera inmediata, pidiendo disculpas en nombre de la comunidad y admitiendo que la falta de educación vial es una de las deudas pendientes más graves de la sociedad en la región, otros ensayaron respuestas asociadas a la "velocidad y el ritmo" con el que se maneja en el norte del país.