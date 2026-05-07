Un correntino ganó más de $9 millones en el Quini 6

Lotería Correntina informó que en el sorteo del miércoles un apostador de Capital se convirtió en millonario a través del Quini 6.

El afortunado jugador se llevó un premio de $9.298.203, tras acertar los números sorteados en la modalidad Siempre Sale: 00 - 05 - 10 - 20 - 30 - 40.

La jugada ganadora se realizó en la Agencia Oficial N° 618 de esta ciudad, consolidando al Quini 6 como una de las opciones preferidas por los apostadores en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.