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Sociedad

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/26

Por El Litoral

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 00:00

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/26

 

MOTIVO: “Adquisición de bienes y servicios informáticos”.

FECHA APERTURA DE SOBRES: El día 27 de mayo de 2026 a las 10:00hs.

LUGAR DE APERTURA: Servicio Compras – Servicio Administrativo Financiero – Carlos Pellegrini Nº 894 –  Corrientes, Capital – y se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming autorizada por Resolución del STJ N°153. En caso de querer presenciar la misma, deberá consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicará el link de acceso.

Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planilla de Cotización (Excel),  Anexo I, Instructivo y Video para completar la planilla de cotización, podrán ser consultados y descargados a través del siguiente link: https://www.juscorrientes.gov.ar/servicio-administrativo-financiero/servicio-compras/licitaciones-2026/ Sin costo.

Consultas Administrativas, Consultas Técnicas y/o Pedidos de Aclaratorias: deberán realizarse conforme lo establecido en los Art. 8° y Art. 9° del Pliego de Condiciones Particulares.

PRESUPUESTO OFICIALUSD351.132 IVA INCLUIDO (Dólares Estadounidenses trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y dos).

VALOR DEL PLIEGO: Sin costo.

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