Paso de los Libres: fijaron cómo se calculará la tarifa para usar la playa del CoTeCar

La Secretaría de Interior oficializó este lunes una resolución que fija el mecanismo para determinar el valor de la Unidad Fija (UF) utilizada para cobrar la tarifa de uso de las playas de estacionamiento del Complejo Terminal de Cargas (CoTeCar) del Centro de Frontera Paso de los Libres, uno de los principales puntos de ingreso y egreso del transporte internacional en Corrientes.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y complementa la Resolución N° 30/26, que había establecido el cobro de una Unidad Fija por cada período de seis horas de permanencia en las playas del predio fronterizo.

Cómo se calculará la tarifa

De acuerdo con la nueva normativa, el valor de la Unidad Fija (UF) se determinará tomando como referencia el precio vigente del litro de combustible de mayor octanaje comercializado por la estación de servicio YPF más cercana al Centro de Frontera de Paso de los Libres.

Ese valor será relevado el primer día de cada mes y permanecerá sin modificaciones durante todo el período mensual correspondiente.

Además, el personal del Centro de Frontera tendrá la responsabilidad de relevar, certificar y publicar mensualmente el valor actualizado de la UF en el sitio oficial del Ministerio del Interior.

Nuevo plazo de gracia para los transportistas

La resolución también incorpora un mecanismo destinado a agilizar la circulación dentro del predio, que diariamente recibe un flujo superior a los 600 camiones.

En ese sentido, se estableció un plazo de gracia de tres horas para abandonar la playa una vez abonado el ticket de salida. Cumplido ese tiempo, el usuario deberá abonar una penalidad equivalente a seis Unidades Fijas (UF).

Buscan agilizar la operatoria fronteriza

Desde el Gobierno nacional señalaron que la medida apunta a generar un sistema de actualización tarifaria objetivo, uniforme y periódico, además de favorecer una mayor rotación de vehículos dentro del complejo.

El CoTeCar de Paso de los Libres es uno de los nodos logísticos más importantes del país para el transporte de cargas internacionales, especialmente por su conexión con Brasil a través del paso fronterizo con Uruguayana.

La resolución entró en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial y no tendrá efectos retroactivos sobre operaciones realizadas con anterioridad.