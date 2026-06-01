Abrieron una convocatoria de adopción nacional para tres hermanos en Corrientes

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 1 de Corrientes lanzó una convocatoria pública nacional en conjunto con el RUACtes. El llamado está dirigido a personas o familias de toda la República Argentina que se encuentren en condiciones de adoptar a tres hermanos de 8, 6 y 4 años de edad.

La convocatoria pública se dictó en el marco del expediente judicial GFA 257116/1, con la intervención activa del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

El eje central de la medida radica en proteger el derecho de los menores a no ser separados, promoviendo un entorno basado en la protección, el afecto y la contención cotidiana.

El perfil de los tres menores detalla sus personalidades, gustos y las necesidades de acompañamiento que requiere cada uno:

La hermana mayor (8 años): es descrita como una niña amable, cariñosa y sumamente sensible. Aunque posee una personalidad inicialmente introvertida y tímida, logra integrarse con naturalidad al entrar en confianza. Asiste a clases de danza, patinaje e inglés, y disfruta de pintar y pasear. Actualmente recibe tratamiento psicoterapéutico, manifestando episodios de enuresis y encopresis ante situaciones de angustia o temor.

El hermano varón (6 años): es un niño alegre y afectuoso que cuenta con un diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). Por este motivo, asiste a sesiones de estimulación del lenguaje y apoyo psicopedagógico individualizado. Responde muy bien a las consignas simples en entornos reducidos y rutinas estables.

La hermana menor (4 años): es simpática, extrovertida y muy sociable, demostrando una autonomía acorde a su corta edad. Le encantan las actividades como andar en bicicleta, acrobacia y el dibujo. Las dos niñas han manifestado expresamente su profundo deseo de formar parte de una familia junto a su hermano y de poder sumar una mascota al hogar.

Las capacidades requeridas para los postulantes

La Justicia de Corrientes especificó que el perfil de las personas o parejas que decidan postularse debe estar marcado por una fuerte disponibilidad afectiva, paciencia, sensibilidad y capacidad de sostén emocional.

Quienes asuman el compromiso tendrán el desafío de estructurar un ambiente predecible, con rutinas claras que ayuden a los niños en sus procesos de socialización, respetando estrictamente los tiempos evolutivos de cada uno de los tres hermanos.

La preservación del lazo fraterno es entendida por los especialistas del Poder Judicial como una herramienta de reparación psicológica fundamental. Mantener a los hermanos juntos permite que fortalezcan su desarrollo emocional dentro de un marco familiar amoroso, evitando los traumas asociados a la desintegración de sus vínculos de sangre.

Canales oficiales y modalidades de inscripción

La convocatoria tiene alcance para todo el territorio de la República Argentina y no exige que los interesados estén inscriptos previamente en un registro de adoptantes.

Los interesados deberán ingresar al sitio web oficial del Poder Judicial de Corrientes (www.juscorrientes.gov.ar) y descargar el formulario específico de Convocatorias Públicas.

Una vez completado el documento, se debe enviar por correo electrónico a las siguientes dependencias de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00: