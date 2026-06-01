Corrientes: habilitan puntos de vacunación y anuncian La Noche de las Vacunas

La cartera sanitaria provincial remarcó la importancia de cumplimentar los esquemas de inmunización en tiempo y forma, solicitando a los tutores que respeten estrictamente las fechas indicadas en el esquema nacional.

Al respecto, el titular de la cartera, Emilio Lanari, fue categórico al señalar que la vacunación representa la herramienta de prevención más efectiva para evitar complicaciones sanitarias de cara a la temporada invernal.

La recomendación para la colocación de la dosis antigripal está dirigida de forma prioritaria a los siguientes segmentos considerados de riesgo:

Personal de salud y embarazadas: el personal sanitario debe inmunizarse obligatoriamente, mientras que las mujeres gestantes pueden recibir la dosis en cualquier mes de la gestación.

Puérperas y lactantes: las puérperas tienen un plazo de hasta 10 días posteriores al parto si no la recibieron previamente. Los niños de 6 a 24 meses deben recibir dos dosis, espaciadas por un intervalo mínimo de 4 semanas.

Pacientes de 2 a 64 años con patologías: quienes padezcan enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados, personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis. Este grupo deberá asistir con la correspondiente orden médica que acredite su condición .

Mayores de 65 años: este grupo etario se considera de riesgo automático por edad, por lo cual puede concurrir de forma directa sin requerir la presentación de prescripción médica.

Puntos fijos y horarios de atención en la Capital

Para acceder a cualquiera de las dosis disponibles (Calendario, Covid-19 o Antigripal), los vecinos deben presentarse de manera obligatoria con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el respectivo carnet de vacunación.

Los centros fijos de atención comunitaria en la Ciudad de Corrientes operarán bajo el siguiente esquema temporal:

Lunes a viernes: atención habilitada de 8 a 12 y de 14 a 18.

Sábado 6 de junio: dispositivo especial de atención de 9 a 14.

Lugares habilitados: los puntos fijos establecidos corresponden a la Estación Saludable de la Plaza Cabral y al Hospital de Campaña "Escuela Hogar" (este último reservado exclusivamente para pacientes a partir de los 15 años de edad).

Operativos en escuelas y "La Noche de las Vacunas"

Con el fin de descentralizar la atención y asegurar la cobertura de la población escolar, los equipos técnicos de inmunizaciones diagramaron visitas presenciales a diferentes establecimientos educativos de la Capital durante los próximos días:

Martes 2 de junio: las cuadrillas sanitarias se desplegarán en la Escuela Especial Hellen Keller , atendiendo en los turnos de 9:30 a 11 y de 14 a 16.

Jueves 4 de junio: el operativo se trasladará al jardín Rosa Guaru, brindando cobertura en los horarios de 9 a 12 y de 15 a 17.

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública confirmó la realización de una nueva jornada de "La Noche de las Vacunas". Este evento nocturno especial se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio, en el horario extendido de 18 a 22, teniendo como escenario operativo las instalaciones de la Estación Saludable en la Plaza Cabral, permitiendo que aquellas personas que no pueden concurrir en horarios comerciales completen sus esquemas preventivos de forma ágil.