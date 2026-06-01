Procesamientos por presunta apropiación de bienes en Corrientes

La jueza de Garantías Rosa Elizabeth Ascona procesó este lunes con prisión preventiva a cuatro integrantes de una familia y a una escribana de Corrientes en un litigio por supuestas circunvención de un hombre incapaz y falsedad ideológica de un instrumento público, en el marco de una conflictiva separación de bienes. El caso comprende una serie de inmuebles céntricos de la capital.

Ascona, jueza sustituta en el exJuzgado de Instrucción 4 de Corrientes, determinó el procesamiento con prisión preventiva de Nilda María Ernestina V. R., sus hijos Roberto Julián Q., María Belén Q. y María Agustina Q., además de la escribana Flavia E. Paola B.

Según surge del fallo judicial, la magistrada consideró que existen elementos de convicción suficientes para atribuir, en esta etapa procesal, a Nilda V. R. y a los tres integrantes de su familia una presunta participación como coautores de los delitos de circunvención de un incapaz en dos hechos reiterados y falsedad ideológica de instrumento público en concurso real.

En tanto, la escribana B. fue procesada como partícipe necesaria del delito de circunvención de incapaz y como coautora del delito de falsedad ideológica de instrumento público.

La resolución también ordenó la prisión preventiva de los cinco imputados. Sin embargo, la medida no será ejecutada de manera inmediata, ya que quedó supeditada al avance de las actuaciones judiciales y a las condiciones procesales establecidas en la causa.

Asimismo, el juzgado resolvió mantener vigentes las medidas cautelares que pesan sobre dos inmuebles involucrados en el expediente, ratificando una disposición adoptada con anterioridad.

Por otra parte, la causa fue recaratulada y continuará tramitándose bajo la figura de “supuestas Circunvención de un incapaz y falsedad ideológica de instrumento público en concurso real”.

Vale señalar, el procesamiento constituye una resolución de carácter provisional dentro de la etapa de instrucción y no implica una declaración de culpabilidad. La situación de los imputados deberá definirse en las instancias posteriores del proceso judicial, respetándose el principio de inocencia consagrado por la legislación argentina.

QUÉ ES LA CIRCUNVENCIÓN

De acuerdo con lo normado en el derecho argentino, la circunvención de incapaces es un delito tipificado en el artículo 174 del Código Penal, que consiste en aprovecharse de la vulnerabilidad, inexperiencia, pasiones o necesidades de una persona (sea o no legalmente incapaz) para hacerle firmar un documento con efectos jurídicos que perjudique su patrimonio.

LOS INMUEBLES

La disputa, que se desprende de un divorcio, comprende un inmueble ubicado en la intersección de calles Córdoba y Plácido Martínez, donde funcionó tradicionalmente el estudio jurídico del abogado Roberto Casto Quincose y que hoy es encabezado por su hija Andrea Quincose Vilalta; esta propiedad abarca sobre calle Córdoba un alquiler temporario, una pastelería, un policonsultorio, una gráfica y un salón donde dicta clases una de las personas implicadas en la disputa.

El otro inmueble se encuentra en avenida. Maipú al 3900 entre el pasaje Futaleufú y calle Orán, cuyo predio estuvo alquilado hasta el año pasado al Ministerio de la Producción.

QUÉ DICE EL CÓDIGO

De acuerdo con lo señalado en el Código Penal, las manobras investigadas estipulan una escala de penas que van de 2 a 18 años de prisión, por el concurso real). Y en el caso de la escribana, de 2 a 6 años.