Corrientes: el Hospital Escuela desmintió versiones falsas sobre cobros de atención

Las autoridades del Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín" de Corrientes, salieron al cruce de manera institucional frente a una serie de rumores y versiones infundadas que ganaron terreno en el entorno comunitario. Los trascendidos indicaban erróneamente que se estaba requiriendo el desembolso de dinero para agilizar o habilitar la cobertura sanitaria de los pacientes.

A través de un comunicado, la Dirección del nosocomio capitalino fue taxativa al señalar que "bajo ninguna circunstancia se solicita dinero a pacientes ni familiares para acceder a la atención médica, estudios, prácticas o tratamientos".

De esta manera, el centro de salud buscó desactivar cualquier maniobra de desinformación que atente contra la tranquilidad de los usuarios que asisten al establecimiento.

Garantía de gratuidad y accesibilidad en el sistema público

El comunicado oficial del Hospital Escuela hace especial hincapié en el marco normativo y operativo que rige a la red de salud estatal, llevando un mensaje de calma y previsibilidad a todo el arco social en momentos de vulnerabilidad.

Desde la institución remarcaron dos pilares fundamentales de su funcionamiento diario:

Derecho garantizado: se recordó que en los hospitales públicos de la provincia la atención sanitaria integral se encuentra plenamente garantizada por el Estado.

Absoluta gratuidad: todas las prestaciones se brindan bajo un régimen de total gratuidad para el ciudadano.

Alerta a la comunidad ante posibles modalidades de estafa

Más allá de desmentir las versiones que circulaban, se trata de una advertencia comunitaria frente a modalidades delictivas asociadas a la suplantación de identidad institucional o estafas telefónicas y virtuales.

Estas prácticas suelen tener como blanco a personas con familiares internados en situaciones de urgencia.

Por tal motivo, el Hospital Escuela solicitó a la comunidad mantenerse alerta ante el recibo de cualquier tipo de mensaje de texto, publicación en plataformas digitales o llamados telefónicos sospechosos donde se les intente exigir o solicitar dinero invocando el nombre o la representación de la institución sanitaria.

Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar brindando una atención accesible, segura y de calidad para quien lo necesite.