UTA Corrientes acordó un nuevo piso salarial y desactivó el conflicto con las empresas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Corrientes anunció el logro de un acuerdo paritario con las firmas prestatarias ERSA Urbanos S.A. y Transporte San Lorenzo. El entendimiento se alcanzó luego de varias jornadas de discusión colectiva.

El documento firmado por el Secretario General de la UTA Seccional Corrientes, José Luis Sabao, asegurá que el principal objetivo de las tratativas fue resguardar el poder adquisitivo de los choferes sin resentir los puestos de empleo.

Las empresas ERSA Urbanos S.A. y Transporte San Lorenzo convalidaron los nuevos montos, encuadrando las mejoras laborales dentro del Proceso Preventivo de Crisis que fue presentado formalmente ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Corrientes.

Detalle del esquema de aumentos y sumas no remunerativas

El plan de recomposición salarial plasmado en el documento oficial que establece pautas financieras diferenciadas y de carácter progresivo para la categoría de conductor, aplicándose de manera proporcional al resto de los escalafones técnicos y administrativos:

Mayo y junio: se fijó un sueldo básico conformado de $1.370.000 para ambos meses. Asimismo, se incorporó una suma no remunerativa complementaria de $55.533,45 , la cual será liquidada de manera desdoblada en dos fechas, el 18 de junio y el 20 de julio .

Julio: el salario básico de este mes experimentará un nuevo incremento , elevándose a un piso de $1.425.000 . A dicho haber se le adosará el pago de un monto no remunerativo extra de $119.744,80 , con fecha de cobro estipulada para el 18 de agosto .

Viáticos: se estipula el pago de $13.000 fijos en concepto de viáticos por cada jornada efectivamente trabajada por el personal durante la vigencia temporal del acuerdo.

Cláusula de aguinaldo, revisión y prohibición de suspensiones

El acuerdo paritario contempla la metodología de pago para el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del período anual.

Según reza el cuarto punto del documento, el aguinaldo se calculará tomando como base de referencia técnica los haberes del mes de junio de 2026, estableciéndose su liquidación formal en dos cuotas correlativas: la primera será abonada el 15 de julio y la segunda cuota el 14 de agosto.

Atentos a las variables inflacionarias, el gremio y las patronales fijaron una cláusula de revisión técnica para el próximo 20 de agosto, fecha en la cual las partes volverán a constituirse para evaluar las asimetrías salariales que pudieren surgir.

Finalmente, la UTA dejó sentado una severa advertencia corporativa al condicionar la firma: el gremio no tolerará bajo ninguna circunstancia la aplicación de suspensiones a los trabajadores fundadas en causales económicas o de fuerza mayor mientras se mantenga la vigencia del pacto salarial.