La Unne inició la Semana Verde con múltiples actividades en Corrientes y Chaco

Durante este lunes 1 y hasta el viernes 5 de junio, la Universidad Nacional del Nordeste será escenario de charlas, talleres, jornadas académicas, actividades de extensión y propuestas interdisciplinarias orientadas a fortalecer la educación ambiental y el compromiso con la sostenibilidad. Se realizará en los campus de Corrientes y Resistencia, bajo la coordinación de la Coordinación de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica -CoDeSTE- y el Centro de Gestión Ambiental y Ecología -CEGAE- de la Unne.

En 2026 el lema del Día Mundial del Medio Ambiente propuesto por las Naciones Unidas es «Por el clima Ya» por lo cual la Semana Verde nucleara actividades de las distintas unidades académicas, equipos docentes, institutos de investigación y otros espacios que sumarán acciones propias, integrando la dimensión ambiental en la enseñanza, la investigación y la extensión.

Las iniciativas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable son una oportunidad para visibilizar experiencias, compartir conocimientos y promover acciones concretas hacia un desarrollo más justo y sostenible en nuestra región.

Programa de actividades

El cronograma comienza este lunes 1 de junio con la propuesta “Aportes de la Geografía para analizar el acceso a los espacios verdes en instancias de la movilidad cotidiana. Casos en Resistencia”, que se llevará a cabo en la Sala de Informática de la Facultad de Humanidades en Campus Resistencia, a las 10. Estará a cargo de las profesoras Erica Gómez, Celmira Rey y el profesor Facundo Cáceres.

Pasado el mediodía se programó una capacitación en gestión de residuos y compostaje de yerba mate, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, en el Campus Deodoro Roca. Se dictará de 13 a 14 y estará a cargo de la doctora Silvina Echeverría. y comprendera una recorrida por los puntos verdes y la logística para el compostaje de yerba mate usada, papel y restos de poda, con voluntarios de los proyectos “Hacia Basura Cero” y agentes del Programa Salud y Ambiente del Ministerio de Salud provincial.

La actividad del primer día se cerrará con “Servicios ecosistémicos, la importancia de la vegetación nativa y su rol en las ciudades verdes”, a desarrollarse en la Escuela Secundaria N° 75 “Julio Cortázar” de la ciudad de Resistencia, de 16.30 a 18, a cargo de las profesoras María Cristina Inda y Marcela Eliana Cañete.

Para el martes 2 de junio las presentaciones se iniciarán con «El ABC de las energías renovables: El viento y el sol en acción” a realizarse en el salón de actos del Colegio Don Bosco en Avenida Italia 350 de Resistencia, desde las 8 a cargo de la profesora Gisela Álvarez y Álvarez de la Facultad de Ingeniería.

Simultáneamente en Corrientes se propone la “Actualidad y proyección a futuro de las acciones del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología respecto al programa basura 0”, a concretarse de 9 a 10 y coordinado por la Secretaría Académica a cargo de la Dirección del Instituto, profesora Rosa Sandra Durand.

A la misma hora, en la Facultad de Medicina se habilitarán varios stands que se referirán al Uso Racional del Agua, Pausa Activa Saludable, Gestión y Descarte de Artefactos Tecnológicos, Programa Ecocampus Unne, Tratamiento Ecológico de Pilas y baterías usadas y Uso racional de la energía eléctrica.

A media mañana será el momento de una entrega de plantines donados por el Vivero Municipal de la ciudad de Resistencia, organizado por la Delegación de la Secretaría General de Asuntos Sociales junto a la Federación Universitaria del Nordeste (Fune) en el Comedor Universitario del Campus Resistencia de 10 a 14, coordinado por el arquitecto Tobías Dumke.

Promediando la Semana Verde

El miércoles comenzarán las actividades con una charla denominada “Una Mirada Geográfica de los Problemas Ambientales Actuales en la Argentina” organizada por la cátedra de Geografía Argentina de la Facultad de Humanidades y el Centro de Geociencias Aplicadas -Unne-, a cargo del doctor Anibal Marcelo Mignone y la doctora Alejandra Helena Torre Geraldi.

Después del mediodía, se realizará una segunda entrega de la capacitación en gestión de Residuos y compostaje de yerba mate en FaCENA -Campus Deodoro Roca- de 13 a 14 a cargo de la doctora Silvina Echeverría.

El jueves 4 se desarrollará una intensa agenda de eventos que comenzará con la conferencia “El rol del Instituto Agrotécnico en la producción sostenible y el cuidado ambiental” a realizarse en el Salón Popolizio del Campus Resistencia desde las 9 a cargo del ingeniero Germán L. Pérez.

Por la tarde en el Campus Deodoro Roca se realizará una «Jornada Circular’ con Feria y Deejay de 16 a 20 a cargo de Andrea Nuñez. Paralelamente en el mismo predio tendrá lugar la charla “Entre basurales y aulas: hábitos ambientales de los estudiantes y la ciudad” a cargo de las profesoras Silvina Echeverría y Margarita Vallejos.

Se presentará también en Facena un informe sobre una Investigación acerca de la conciencia ambiental y el manejo de residuos en estudiantes universitarios de Corrientes denominado “La problemática de los basurales no empieza solamente en la calle, sino también en nuestros hábitos cotidianos”, de 16 a 20 coordinado por la profesora Erica Danisa Spinnenhirn y varios estudiantes disertantes.

También habrá una perspectiva internacional con una conferencia sobre la “Economía verde en África: entre la esperanza y la desigualdad». El caso del Sahel y los desafíos del sur global” organizada por la cátedra Geografía de África y Oceanía de la Facultad de Humanidades. Será de 16 a 18 y estará abordada por el profesor Fernando Bonfanti.

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del Campus Resistencia se realizará la charla taller “Bambú, material alternativo para la construcción sostenible” con el montaje previo de un prototipo modular con tacuaras, enmarcada en actividades de investigación de posgrado de la SGCyT-Unne de la arquitecta Mónica Sosa en el Aula 6 de la FAU desde las 17.30.

El penúltimo día de la Semana Verde se completará con la disertación “Que hacemos las ciudades con el próximo Niño” de cargo del profesor Hugo Rohrmann de la Facultad de Artes Diseño y Ciencias de la Cultura, en el Aula 1 situada en el edificio del Campus de la Reforma de 18 a 20, una actividad organizada por la cátedra Ambiente y territorio en Argentina y el NEA de los magísteres Luis Pellegrino y Erica Peralta.

Día de cierre

Finalmente las actividades de la Semana Verde llegaran a su fin el viernes 5 de junio con la actividad denominada “Comtulab Circular: pequeñas acciones, grandes cambios” organizada en Comtulab-Campus Cabral de la ciudad de Corrientes- por la mañana y la tarde, coordinadas por la licenciada Gabriela González, la Mgter. Graciela Montanaro y la doctora Silvina Echavarría.

En el mismo campus, pero en la Facultad de Ciencias Agrarias se realizará la conferencia “La Ciudad que Respira: servicios ecosistémicos del arbolado urbano frente a la contaminación” a cargo de la ingeniera agrónoma Claudia Luna a las 9, una actividad coordinada por Angela Burgos.

Ese viernes se realizará también la última instancia de Capacitación en gestión de Residuos y compostaje de yerba mate en la sede de FaCENA de 13 a 14 a cargo de la doctora Silvina Echeverría.

Como cierre de la Semana Verde 2026 tendrán lugar las VI jornadas interdisciplinarias en desarrollo sustentable y derecho ambiental en formato virtual a través de la plataforma Zoom de 17 a 19.30 a cargo del doctor Daniel Denmon y la charla “Territorio como infraestructura climática: invertir en resiliencia para una economía positiva para la naturaleza” por parte del arquitecto Eduardo Saldivia en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (con formato híbrido) a las 18 coordinado por la profesora Evelyn Abildgaard.

De esta forma se completaran cinco días de intensa agenda ambiental y de desarrollo sostenible como se viene concretando anualmente al comenzar el mes de junio en conmemoración del Día mundial del medio ambiente, evento al que se ha denominado Semana Verde de la Unne, con acciones que recorren todos los campus en ambas orillas del Paraná.

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