Goya: murió la reconocida locutora Bertha Miriam Mazzaro

La comunidad de Goya despide a Berta Miriam Mazzaro, histórica locutora de LT6 Radio Goya y uno de los íconos de la radiodifusión de Corrientes. Su muerte, que se conoció en las últimas horas del martes, generó muestras de pesar entre colegas, artistas y oyentes de la provincia.

Referente de la cultura local, su figura quedó grabada de forma eterna en el sentimiento colectivo al haber inmortalizado con su voz la emblemática obra “Mi Goya de Ensueño”.

El adiós a una de las voces más emblemáticas del norte argentino

Desde los micrófonos de la señal AM de LT6 Radio Goya, Mazzaro supo consolidar un estilo único signado por la calidez, la precisión técnica y un profundo respeto hacia su audiencia.

A lo largo de las décadas, su labor diaria trascendió el rol tradicional de una presentadora de noticias o animadora musical: se convirtió en una vecina ilustre que acompañó el día a día de los hogares goyanos, ganándose el cariño unánime de sus colegas de profesión, de la comunidad artística y de una fiel audiencia que hoy llora su partida.

"Mi Goya de Ensueño": el himno local inmortalizado en su voz

El nombre de Bertha Miriam Mazzaro quedó asociado al patrimonio musical e histórico de la segunda ciudad de la provincia.

Su voz fue la encargada de dar vida e inmortalizar las estrofas de “Mi Goya de Ensueño”, la icónica obra que funciona como un verdadero himno de pertenencia para los habitantes de la localidad.

Uno de sus últimos y más recordados momentos de gran emotividad pública se registró el reciente 9 de noviembre de 2025. En aquella oportunidad, durante los festejos oficiales por la conmemoración de la Primera Radicación Histórica de Goya, la locutora se subió al escenario principal acompañada por los integrantes del Coro Polifónico Municipal.

Frente a una multitud, Mazzaro interpretó los versos de este poema local creado por José Elgul, en una presentación que sirvió como un broche para el cierre de la obra teatral “Goya”, una megaproducción artística que repasó los orígenes fundacionales de la comunidad.

*Con información de Hechos Goya