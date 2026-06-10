Prevención del dengue en Corrientes: avanza la entrega de insumos en el interior

El Gobierno de Corrientes llevó adelante nuevas acciones de fortalecimiento para la prevención del dengue en la ciudad de Mercedes. La actividad de hoy incluyó capacitación y entrega de insumos para el control vectorial.

Durante la jornada se desarrolló una instancia de formación destinada a equipos municipales que trabajan en la prevención de la enfermedad. El objetivo fue reforzar conocimientos y herramientas para mejorar las tareas de vigilancia.

Además, se entregaron kits de ovitrampas y larvicidas, elementos utilizados para optimizar el control del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue.

Trabajo articulado

Las acciones forman parte del trabajo conjunto entre el Gobierno de la provincia y los municipios, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales ante posibles brotes. De la actividad participaron el intendente de Mercedes, Víctor Cemboraín, y la directora del Hospital local, María Laura Lacour.

Desde el Gobierno sostienen que estas políticas buscan reforzar la prevención y el cuidado de la salud en toda la comunidad correntina.