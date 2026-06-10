La Facultad de Ciencias Económicas de la Unne celebró 75 años de historia

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) celebró sus 75 años de existencia con un acto institucional realizado en su sede de Resistencia, Chaco. La conmemoración en honor al 5 de junio de 1951, reunió a autoridades, docentes y miembros de la comunidad académica.

Durante el evento se puso en valor el recorrido histórico de la unidad académica y el aporte de sus fundadores. Entre ellos, se destacó el impulso inicial de Roberto Müller, clave en el desarrollo de la carrera de Contador Público en la región.

El acto fue encabezado por la decana de la facultad, Moira Carrió, quien destacó la trayectoria institucional y el crecimiento sostenido de la casa de estudios desde sus inicios.

Formación en la región

En sus 75 años de historia, la Facultad formó a más de 10.800 profesionales en distintas áreas, entre ellas Economía, Administración, Relaciones Laborales y Comercio Exterior.

La unidad académica cuenta con sedes en Resistencia, Corrientes y Paso de los Libres, consolidando su presencia en la región nordeste del país. Además, sus carreras se encuentran acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), lo que respalda la calidad de su oferta educativa.

Desde la institución destacaron el compromiso de quienes impulsaron su creación y el rol que cumple en la formación de profesionales para el desarrollo regional.