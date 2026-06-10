Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú: habrá más de $40 millones en premios

La localidad correntina de Itá Ibaté será escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú, uno de los eventos de pesca deportiva más importantes de la región.

La propuesta se desarrollará los días 20 y 21 de junio y ofrecerá más de 40 millones de pesos en premios, además de una amplia agenda de actividades recreativas y culturales.

La presentación oficial del evento se realizó en Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales y municipales destacaron la importancia de esta celebración para el turismo y la economía local.

La XXI edición de la fiesta reunirá a pescadores de distintos puntos de Argentina, Paraguay y Brasil, con una participación estimada de 150 embarcaciones en las competencias programadas.

La actividad comenzará con un torneo de pesca de costa destinado tanto a niños como a mayores de 11 años. Posteriormente se desarrollará la tradicional competencia embarcada, que cada año convoca a aficionados y deportistas de toda la región.

Entre los premios más destacados figura un sorteo de 18 millones de pesos, además de reconocimientos para la pieza mayor, los equipos mejor clasificados, el participante extranjero mejor ubicado y la mejor competidora femenina, entre otras categorías.

El vicegobernador Pedro Braillard Poccard resaltó la importancia de preservar los recursos naturales para garantizar la continuidad de la pesca deportiva como motor turístico de la provincia.

Por su parte, el intendente de Itá Ibaté, Rolando Riveros, destacó el crecimiento sostenido de la fiesta y aseguró que se trata de uno de los eventos más convocantes del calendario turístico local.

Música, gastronomía y artesanías

Además de las competencias deportivas, la celebración contará con una variada propuesta cultural. El público podrá disfrutar de espectáculos musicales en vivo, feria gastronómica y exposición de artesanos locales.

Entre los artistas confirmados se encuentran Los Bofill, Diego Gutiérrez, Los Chaques y el Ballet del Centro Cultural, que formarán parte de las actividades previstas durante el fin de semana.

Desde el Ministerio de Turismo remarcaron que este tipo de encuentros generan un importante movimiento económico para la región, beneficiando a hoteles, restaurantes, emprendedores y prestadores de servicios turísticos.

Las inscripciones para participar del torneo ya se encuentran abiertas y los organizadores esperan una importante convocatoria de pescadores y visitantes durante ambas jornadas.