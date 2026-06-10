Pescaron un manguruyú de 20 kilos en Esquina y lo devolvieron al río Paraná

Una destacada jornada de pesca deportiva tuvo lugar en la ciudad de Esquina, donde un grupo de pescadores logró capturar un imponente ejemplar de manguruyú tape de aproximadamente 20 kilogramos en aguas del río Paraná.

La captura fue realizada por Pino Pesca junto a Juan Balbuena y su hijo Bauti durante una salida recreativa en una zona ubicada en el límite natural entre las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, un sector reconocido por la riqueza ictícola que ofrece a los aficionados de la actividad.

Según relataron los protagonistas, el pez presentó una intensa resistencia durante varios minutos, generando una lucha que puso a prueba la experiencia y la coordinación de quienes se encontraban a bordo de la embarcación.

El ejemplar alcanzó un peso estimado de 20 kilos y se convirtió en una de las capturas más destacadas registradas en los últimos días en la región.

La pesca se realizó en uno de los sectores más frecuentados por pescadores deportivos del río Paraná, donde suelen encontrarse especies de gran porte gracias a las condiciones naturales que ofrece el ecosistema.

Captura y devolución

Tras concretar la captura, los pescadores siguieron las prácticas de pesca responsable que promueven la preservación de las especies y devolvieron el manguruyú tape a las aguas del Paraná.

La devolución de ejemplares de gran tamaño es una práctica cada vez más extendida en la pesca deportiva, ya que contribuye a la conservación de los recursos pesqueros y favorece la reproducción de las especies.

La captura generó repercusión entre pescadores y amantes de la actividad, quienes destacaron tanto el tamaño del ejemplar como el compromiso con el cuidado del ambiente.

Con información de Última Hora Esquina