Cuánto llovió y cómo estará el tiempo este fin de semana en Corrientes

Luego de un jueves marcado por lloviznas y cielo cubierto en gran parte de Corrientes, el tiempo comenzará a estabilizarse durante los próximos días, aunque con un importante descenso de las temperaturas que se hará sentir especialmente al inicio de la próxima semana. Las precipitaciones acumularon cerca de 2 mm.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes se espera una jornada con temperaturas entre los 11°C y 20°C. Durante la mañana podrían registrarse bancos de neblina, mientras que por la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado. Las condiciones se mantendrán similares el sábado, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. Se prevé nuevamente neblina durante las primeras horas del día y cielo parcialmente nublado hacia la tarde, con vientos predominantes del sector noreste.

El domingo comenzará a sentirse con mayor intensidad el ingreso de aire frío. La temperatura mínima podría descender hasta los 9°C, mientras que la máxima alcanzaría apenas los 16°C. El descenso térmico continuará el lunes, cuando se espera la jornada más fría del período analizado, con una mínima de 5°C y una máxima de 18°C bajo condiciones de cielo parcialmente nublado.

Para el miércoles, las previsiones indican temperaturas que oscilarán entre los 10°C y 19°C. En todos los casos, los modelos meteorológicos coinciden en que no se esperan precipitaciones durante los próximos días, por lo que el fin de semana transcurrirá con tiempo estable y condiciones favorables en gran parte del territorio correntino.

¿Cuánto llovió este jueves?

De acuerdo con los datos relevados por las estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos de la provincia hasta las 9 de la mañana de este jueves, las precipitaciones fueron de baja intensidad, pero se registraron en varias localidades correntinas.

Según el Observatorio Meteorológico del Aeropuerto de Corrientes Capital, se acumularon 2 milímetros de lluvia durante la jornada, mientras que el total de precipitaciones en lo que va de junio asciende a 36 milímetros. En tanto, la estación ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1008, registró 6 milímetros y un acumulado mensual de 28 milímetros.

En el interior provincial, Monte Caseros reportó 2 milímetros de lluvia y acumula 23 milímetros en el mes. Mercedes registró 6,5 milímetros, alcanzando un total mensual de 63 milímetros. Uno de los datos que más llamó la atención fue el de Santo Tomé, donde se registraron apenas 2 milímetros y el acumulado de junio llega a solo 4 milímetros, muy por debajo del promedio histórico para este mes, que entre 1996 y 2025 fue de 131 milímetros.