Becario de la Unne fue reconocido en el encuentro nacional de nanotecnología

En el marco del XXIV Encuentro de Superficies y Materiales Nanoestructurados, conocido como Nano 2026 y organizado en esta edición por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), el profesor Luis Antonio Rodriguez, ingresante al Posgrado de la Facena Unne, recibió el Premio al Mejor Póster por el trabajo de investigación que lleva adelante en el marco de su plan de Doctorado en Física.

El NANO es el encuentro anual de la comunidad científica argentina dedicada al estudio de materiales en escala mínima, la escala de los átomos y las moléculas. Nació en 2001 dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Bariloche y creció hasta convertirse en un espacio nacional que reúne a investigadores de todo el país e invitados del exterior.

Rodriguez es Profesor en Física de la Universidad Nacional del Nordeste. En diciembre de 2023 obtuvo una beca de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Anpcyt) para realizar un Doctorado en Ciencias Físicas en la Unne, bajo la dirección del doctor Guillermo Ortiz (Facena Unne) y la doctora María Luz Martínez Ricci (UBA). Además de su actividad de investigación, se desempeña como docente en la Escuela Normal «Martín Miguel de Güemes» de San Luis del Palmar, Corrientes.

Póster premiado. El trabajo presentado en el Nano 2026 lleva por título «Conductividad térmica macroscópica de sistemas nanoestructurados en configuraciones metal-dieléctrico». En términos accesibles, se trata de una investigación sobre cómo se propaga el calor a través de materiales que combinan distintas sustancias en tamaños extremadamente pequeños —del orden de las millonésimas de milímetro.

La investigación tiene aplicaciones concretas en áreas de la medicina y la tecnología. Una de ellas es la terapia por calor, donde se utiliza luz para calentar tejidos con fines terapéuticos. Otra es la liberación de medicamentos activada por luz: fármacos que permanecen inactivos hasta que una señal lumínica los libera en el lugar del cuerpo donde se los necesita. Para que esas aplicaciones funcionen con precisión, es necesario entender con exactitud cómo se distribuye el calor en materiales de escala mínima.

El desafío está en que, son requeridas formas y proporciones específicas para que las variaciones de temperatura sean compatibles con la actividad fisiológica del organismo y la función que se espera del dispositivo; por ejemplo, no desnaturalizar el fármaco por exceso o no ser inoperante por defecto. Rodriguez- con la colaboración de Ortíz, Ricci y el doctor W. Luis Mochán Backal (UNAM México) -desarrollaron un método de cálculo que permite estimar cómo se conduce el calor en esos materiales a partir de las propiedades individuales de cada componente.

El método fue validado con casos conocidos —partículas de oro y plata suspendidas en agua, aire o vidrio— y con estructuras tipo «carozo -cáscara», es decir, partículas formadas por un núcleo de metal recubierto por otro fisiológicamente compatible y poroso. Los poros son requeridos para alojar a los fármacos.

Una de las contribuciones del trabajo es que el modelo también puede incorporar lo que ocurre en la frontera entre dos materiales distintos: cuando dos sustancias están en contacto imperfecto, el calor no pasa de una a la otra de forma directa, sino que se produce un salto de temperatura en ese límite. El método propuesto logra calcular ese efecto de frontera de manera consistente, superando las limitaciones de modelos anteriores que solo funcionaban cuando las partículas estaban en baja concentración.

Para los cálculos se utilizó una herramienta de acceso libre llamada Photonic, desarrollada en el lenguaje de programación Perl, que permite resolver los problemas matemáticos involucrados de manera eficiente.

El trabajo de Rodriguez es parte de una línea de investigación con proyección tanto en el desarrollo de nuevos materiales como en aplicaciones biomédicas.

Marcos Obregón, estudiante de la carrera de Ciencias Físicas de la Facena, también presentó un trabajo en el marco de Nano 2026.

También Marcos Obregón, estudiante de la carrera de Ciencias Físicas de la Facena, presentó en el marco de Nano 2026 el trabajo de investigación «Sintonización de modos Tamm mediante el diseño de compuestos nanoestructurados metal-dieléctrico».

Obregón se enfoca en el estudio de un tipo de material conocido como metamaterial: una construcción hecha por el ser humano que combina dos o más componentes en una geometría calculada con tanta precisión que el resultado tiene nuevas propiedades ópticas —es decir, propiedades relacionadas con la forma en que se comporta la luz— que no existen en ningún material natural.

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