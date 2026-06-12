Por qué cada vez más hogares argentinos cambian las cortinas de tela por estores

Los estores, conocidos en Argentina sobre todo como cortinas roller, están ganando terreno en livings y dormitorios de todo el país a una velocidad que sorprende al sector. Basta recorrer catálogos online especializados en estores como fabricadestores.com para dimensionar la variedad de tejidos y sistemas que hoy compiten con la cortina de tela de toda la vida. Detrás del cambio hay razones muy concretas: viviendas más chicas, otra relación con la luz y una vida cotidiana que pide menos mantenimiento.

De la cortina doble paño al estor: qué cambió en las casas

Durante décadas, la ventana argentina tuvo un uniforme claro: riel, voile y paño pesado encima. Era la fórmula de las casas amplias, con ventanales generosos y espacio de sobra para que la tela cayera hasta el piso. Pero el parque de viviendas cambió: cada vez más gente vive en departamentos compactos, monoambientes y unidades a estrenar donde cada centímetro cuenta.

En ese escenario, el cortinado tradicional empezó a jugar en contra. Ocupa espacio visual y físico, recarga ambientes chicos y obliga a correr muebles para que la tela caiga libre. El estor, en cambio, se enrolla en un tubo pegado a la ventana y desaparece cuando no se necesita. Para un monoambiente de 35 metros, esa diferencia no es estética: es espacio ganado.

Los decoradores lo vienen marcando hace tiempo: la estética actual pide líneas limpias, ventanas despejadas y la menor cantidad posible de elementos colgando. El estor encaja en esa lógica como anillo al dedo.

La luz, el teletrabajo y una necesidad nueva

Hay otro factor que aceleró todo: la forma de usar la casa. Con el trabajo remoto instalado en miles de hogares, la luz dejó de ser un detalle decorativo para convertirse en una herramienta. Quien trabaja frente a una pantalla necesita regular el resplandor durante todo el día, algo que una cortina de tela resuelve mal: o está abierta o está cerrada, sin término medio.

Los estores nacieron justamente para eso. Un tejido screen técnico filtra el sol y corta el reflejo en el monitor sin dejar el ambiente a oscuras, y además permite seguir viendo hacia afuera. Los sistemas noche y día, con franjas alternadas que se desplazan, van un paso más allá: graduás la entrada de luz casi como si fuera un dimmer.

Esa precisión explica por qué el producto explotó primero en oficinas y después saltó a las casas. La ventana dejó de tener dos posiciones y pasó a tener infinitas.

Limpieza: el argumento que termina de convencer

Si hay un punto donde la cortina tradicional pierde por goleada, es el mantenimiento. Descolgar paños pesados, meterlos en el lavarropas, plancharlos y volver a colgarlos es un operativo que muchas familias hacen una o dos veces al año, con suerte. Mientras tanto, la tela acumula polvo, olores de cocina y humedad.

Un estor de tejido técnico se limpia con un paño húmedo sin descolgar nada. No junta polvo en pliegues porque no tiene pliegues, y los materiales actuales repelen la suciedad mucho mejor que el textil clásico. Para hogares con alergias al polvo, esa diferencia se nota en la salud, no solo en la estética.

A eso se suma la durabilidad: un buen tejido screen o blackout aguanta años de sol directo sin desteñirse ni deformarse, algo que pocas telas de cortina pueden prometer.

Qué tipos de estores se consiguen hoy

La oferta actual va mucho más allá del roller liso de oficina. El blackout bloquea la luz por completo y es el rey del dormitorio, ideal para quienes trabajan de noche o tienen chicos que duermen siesta. El screen es el favorito para living y escritorio por su filtrado solar con visibilidad. El traslúcido deja pasar claridad difusa cuidando la privacidad, y el noche y día combina ambos mundos en un solo sistema.

También creció la variante motorizada, que se acciona desde el celular o con asistentes de voz, y los formatos a medida que se adaptan a ventanas no estándar. El abanico de colores y texturas, que era el gran argumento de la cortina de tela, hoy también juega del lado del estor: hay lisos, símil lino, estampados y terminaciones que dialogan con cualquier estilo de decoración.

El precio, además, dejó de ser una barrera: un estor estándar de calidad cuesta hoy menos que un cortinado completo de tela con su riel, confección e instalación.

¿Y el frío del invierno?

Con las temperaturas bajas instaladas en buena parte del país, surge la pregunta lógica: ¿abrigan? Los tejidos blackout con revestimiento térmico suman una capa de aislamiento sobre el vidrio que ayuda a retener calor, y los modelos con guías laterales reducen las corrientes de aire frío que se cuelan por el contorno de la ventana.

No reemplazan un buen cerramiento, pero cumplen un papel similar al de la cortina pesada de antes, con una ventaja: durante el día se enrollan por completo y dejan entrar todo el sol de invierno, que es calefacción gratuita. La tela tradicional, aun corrida, siempre tapa una parte del vidrio.

¿Significa esto el final de la cortina de tela?

No del todo. La cortina conserva un territorio donde sigue siendo imbatible: la calidez. Un living amplio con un buen paño de lino tiene una textura y una caída que ningún tejido enrollable iguala, y muchos interioristas hoy las combinan: estor contra el vidrio para la función, cortina liviana por delante para la estética.

Pero la tendencia de fondo es clara y los números de venta del sector la confirman año tras año: en la vivienda compacta, práctica y luminosa que define a las nuevas generaciones, los estores ya no son la alternativa moderna, son la opción por defecto. La pregunta que queda abierta es otra: ¿cuánto falta para que la cortina de tela pase a ser, como el empapelado o el bargueño, un objeto que asociamos a la casa de los abuelos?