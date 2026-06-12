Garrafa Social en Corrientes: cronograma y barrios donde se venderá esta semana

A través del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno de Corrientes oficializó el nuevo cronograma de distribución territorial del operativo de la Garrafa Social, un dispositivo de subsidio energético destinado a amortiguar el costo del gas envasado en los asentamientos periféricos que carecen de redes de infraestructura básica.

Las autoridades de la cartera social ratificaron que el esquema de comercialización a precios diferenciados incluirá puntos fijos de comercialización masiva durante los próximos días, buscando descentralizar el acceso al beneficio y evitar las cadenas de intermediación comercial en el interior de las barriadas de la capital.

Puntos de venta fijos y horarios de atención

La logística gubernamental sectorizó la atención en dos populosas barriadas de la capital correntina para optimizar el alcance del stock subsidiado:

Barrio Itatí: el puesto de expendio se montará el próximo miércoles 17 de junio , en el horario estricto de 10:00 a 11:00 . La boca de venta funcionará en la cancha comunitaria situada en la intersección de la calle Río Paraná y pasaje Galarza .

Barrio Alta Gracia: el operativo se trasladará el jueves 18 de junio, de 11:00 a 12:00. Los camiones de distribución se asentarán en las instalaciones de la Delegación Municipal, ubicada en la esquina de Los Comechingones y Santa Catalina.

Articulación comunitaria y entrega de Kits Igualitarios

La agenda de contingencia diseñada por Desarrollo Social para el segundo tramo de la semana no se limitará únicamente al abastecimiento de combustible doméstico.

En paralelo al circuito energético, las autoridades provinciales confirmaron que el jueves 18 de junio se acoplará la distribución territorial de los denominados Kits Igualitarios, un programa de asistencia orientado a garantizar insumos de cuidado crítico.

Esta entrega complementaria se ejecutará en una franja horaria previa, de 9:30 a 10:30, en la esquina de las calles Marili Morales Segovia y Mario Milan Medina.