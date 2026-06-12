Por qué la Policía desaconseja bajar todas las persianas cuando te vas de vacaciones

Bajar todas las persianas antes de cerrar la puerta y marcharse de vacaciones es un gesto casi sagrado en los hogares españoles. Parece lo lógico: casa cerrada, casa protegida. Pero los expertos en seguridad y las campañas de verano de la Policía Nacional llevan años advirtiendo de lo contrario: una vivienda con todas las persianas bajadas durante semanas es el cartel luminoso que buscan los ladrones para confirmar que dentro no hay nadie

El gesto que repetimos sin pensarlo

El ritual viene de lejos y tiene su lógica aparente. Bajamos las persianas para que el sol no castigue muebles y suelos durante un mes, para que nadie curiosee el interior y con la sensación de que una lama de aluminio o PVC añade una barrera más a la ventana.

El problema es que esa lógica está pensada desde dentro de la casa, no desde la acera. Y los robos en viviendas no empiezan en la ventana: empiezan en la observación. Antes de actuar, quien quiere entrar en un piso dedica tiempo a confirmar que está vacío. Busca señales, y ninguna es tan visible, tan inequívoca y tan duradera como una fachada con todas las persianas selladas a mediodía durante quince días seguidos.

En un bloque donde todos los vecinos suben y bajan las suyas cada día, el piso que permanece inmóvil destaca como una pieza congelada en una fotografía en movimiento.

La radiografía de una casa vacía

Las campañas de prevención que la Policía Nacional difunde cada verano insisten en la misma idea: el objetivo del propietario no debe ser cerrar la casa a cal y canto, sino conseguir que parezca habitada. Son dos estrategias opuestas, y la mayoría de la gente aplica instintivamente la equivocada.

Las persianas completamente bajadas encabezan la lista de delatores, pero no viajan solas. El buzón desbordado de propaganda, la ropa que nunca cambia en el tendedero, el coche que no se mueve de la plaza y la oscuridad total noche tras noche completan el retrato. Cada elemento por separado es ambiguo; todos juntos son una confirmación

Hay un detalle más que los expertos repiten: los ladrones también hacen comprobaciones activas. Pequeñas marcas en el portal, hilos o plásticos casi invisibles colocados en la puerta o pegatinas en la mirilla sirven para verificar si alguien ha entrado o salido en días. Una persiana que no se ha movido un centímetro en una semana es la misma comprobación, pero a la vista de cualquiera desde la calle

Qué hacer entonces con las persianas

La recomendación oficial sorprende a muchos por simple: no dejarlas todas bajadas ni todas subidas, sino a alturas distintas y variadas, como estarían en una casa habitada cualquier día normal. Una a media altura en el salón, otra casi subida en la cocina, la del dormitorio más baja. Asimetría, en definitiva: las casas vivas nunca son simétricas.

Lo ideal, además, es que esa foto cambie. Aquí entra el recurso más valioso y más barato que existe: una persona de confianza. Un vecino, un familiar o un amigo que pase cada pocos días, recoja el correo, suba una persiana y baje otra consigue algo que ningún cerrojo ofrece: movimiento real. Para quien vigila desde fuera, esa casa queda automáticamente descartada como objetivo fácil

¿Y el argumento del sol que estropea los muebles? Tiene fácil arreglo sin sellar la vivienda: basta con dejar más bajadas las persianas de las orientaciones sur y oeste, que son las castigadas, y jugar con las demás. Protección solar y apariencia de vida no están reñidas.

La tecnología que resuelve el problema entero

Para quien no tiene a quién recurrir, la motorización ha convertido este consejo en algo automático. Las persianas motorizadas con programación horaria suben y bajan solas a las horas configuradas, cada día, estés en casa o a mil kilómetros. Los modelos conectados van más allá: se manejan desde el móvil y permiten modos de simulación de presencia que introducen variaciones aleatorias para que el patrón no parezca robotizado

Combinadas con un par de enchufes inteligentes que encienden una lámpara al anochecer, el resultado es una vivienda que, vista desde la calle, respira. Es la versión moderna del vecino de confianza, y el coste de motorizar una persiana existente ha bajado lo suficiente como para que muchas familias lo amorticen en tranquilidad la primera semana de agosto.

Conviene un matiz: la persiana inteligente protege por disuasión, no por resistencia. Su papel es que el ladrón nunca llegue a interesarse por esa ventana. Para la resistencia física están los cierres de seguridad y los sistemas antielevación, que impiden forzar la lama desde fuera y son el complemento lógico en bajos y primeros pisos.

Los otros errores que estropean el plan

De poco sirve una fachada impecable si el resto de señales grita lo contrario. Los expertos señalan un error moderno que ha desbancado a todos los clásicos: anunciar las vacaciones en redes sociales. Publicar la foto desde la playa con la familia al completo equivale a colgar un cartel con las fechas exactas en las que la casa estará vacía, y las publicaciones públicas las puede ver cualquiera.

La lista de precauciones complementarias es conocida pero se sigue incumpliendo: no dejar las llaves bajo el felpudo ni en el buzón, no contar los planes de viaje delante de desconocidos, avisar solo a personas de confianza y valorar un temporizador para alguna luz interior. Ninguna medida es infalible por sí sola; el objetivo es sumar capas hasta que la vivienda deje de ser un objetivo cómodo

Porque esa es la lógica real de la prevención: el ladrón de viviendas busca rapidez y cero sorpresas. Entre dos pisos del mismo bloque, elegirá siempre el que no plantea dudas. No hace falta tener una casa imposible de robar; basta con que la del vecino parezca más fácil

Repensar un hábito de toda la vida

Lo llamativo de este caso es que el error no nace de la dejadez, sino del exceso de celo: la gente baja todas las persianas precisamente porque quiere proteger su casa. Es uno de esos hábitos heredados que nadie cuestiona porque lo hacían nuestros padres, y los suyos antes.

Pero las persianas son una herramienta de seguridad solo cuando se usan con cabeza: a alturas variadas, con movimiento, acompañadas de señales de vida. Selladas durante un mes, trabajan para el bando contrario

Así que este verano, antes de echar la llave y arrastrar la maleta hasta el ascensor, merece la pena mirar la fachada con otros ojos: los de alguien que pasa por la calle preguntándose si ahí dentro queda alguien. Si la respuesta es un "claramente no" en forma de persianas clavadas hasta abajo, toca cambiar el ritual. ¿Cuántos veranos lleva tu casa anunciando que está vacía sin que nadie se diera cuenta?