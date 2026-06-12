El Banco de Corrientes lanza los “Puntos de Aliento” para vivir el Mundial con beneficios imperdibles

De cara a una nueva cita mundialista, el Banco de Corrientes invita a sus clientes a vivir la pasión por la Selección Argentina en comunidad a través de sus “Puntos de Aliento”, espacios especialmente pensados para disfrutar cada partido con beneficios exclusivos en comercios gastronómicos de toda la provincia.

En este marco, la entidad presenta el Happy Hour con MÁSBanCo, una promoción diseñada para acompañar a los hinchas desde la previa y durante cada encuentro de la albiceleste.

Los clientes podrán acceder a un 50% de descuento en locales adheridos, pagando exclusivamente con la billetera virtual MÁSBanCo MODO, con su tarjeta de débito o crédito en un pago. El beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 por partido.

La propuesta comenzará una hora antes de cada partido y se extenderá durante todo el encuentro, invitando a compartir la emoción con amigos, familia y otros fanáticos en distintos puntos de la provincia.

Además, si gana la Selección Argentina, quienes realizaron compras con esta promoción del BanCo, ingresan al sorteo de 2 millones de puntos por partido, canjeables en Tienda MÁSBanCo.

Los Puntos de Aliento se podrán conocer en www.promosdelbanco.com, y también ofrecerán sorteos de merchandising exclusivo -como pelotas, camisetas, gorros y bufandas-, consolidando una experiencia integral para acompañar a la Selección en cada paso.

Con esta iniciativa, el Banco de Corrientes refuerza su cercanía con la comunidad en un momento que une a todos los argentinos.