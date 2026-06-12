Exgendarme corrió por todo el país y ahora pasa por Corrientes para unir tres fronteras

Mientras muchos eligen descansar después de una carrera profesional, Ricardo Félix Krakowiechi decidió emprender un desafío extraordinario. El exgendarme misionero de 58 años recorre la Argentina corriendo para llevar un mensaje de concientización sobre la salud, la actividad física y la prevención de distintos tipos de cáncer.

Actualmente, el atleta amateur se encuentra en la localidad correntina de Felipe Yofre, en el departamento Mercedes, como parte de una nueva etapa de su recorrido nacional. En esta ocasión, busca unir las tres fronteras argentinas en una travesía que comenzó en Monte Caseros y que tiene como destino final Puerto Iguazú, en Misiones.

“Hice toda la Argentina ya y ahora decidí unir las tres fronteras, partí de Monte Caseros y ahora estoy en Felipe Yofre, voy a ir corriendo por la ruta 12 y recorriendo pueblos y la idea es llegar antes a Corrientes capital antes de ingresar a Misiones”, contó Krakowiechi a El Litoral.

Acompañamiento en el recorrido

La distancia entre Monte Caseros y Puerto Iguazú es de aproximadamente 715 kilómetros por ruta. A lo largo del camino, el corredor recibe el acompañamiento de atletas locales, municipios, bomberos y efectivos policiales que colaboran con la seguridad del recorrido.

Detrás de cada kilómetro hay una causa. Ricardo lleva consigo una serie de banderas que representan distintas luchas y mensajes de concientización.

“Yo soy estandarte ala rosa, ya llevo 9 meses corriendo empecé en octubre y ahí decidí hacer todo el país. Llevó la bandera rosa contra el cáncer de mama, la bandera blanca que simboliza la paz, la bandera verde por el medioambiente, las banderas de todo tipo de cáncer de mujeres, hombres y niños, además de la bandera Argentina”, explicó a este medio.

Su iniciativa nació de una convicción personal construida a partir de años dedicados al deporte y a una vida saludable. Según relata, el objetivo principal es inspirar a otras personas a cuidar su salud y adoptar hábitos preventivos.

Krakowiechi remarcó: “Yo lo hago de corazón porque soy una atleta hace muchos años, soy retirado de gendarmería, tengo 58 años y llevo una alimentación y una vida sana. Mi idea es llevar el mensaje de que hay que preocuparse por la salud, por hacer deporte y para concientizar por los diferentes tipos de cáncer”.

El atleta avanza a un ritmo promedio de 10 kilómetros diarios. Su historia combina esfuerzo físico, perseverancia y compromiso social, convirtiendo cada tramo recorrido en una oportunidad para transmitir un mensaje de esperanza, prevención y cuidado de la salud.