Las reliquias de Carlo Acutis llegan a la virgen de Stella Maris junto al río Paraná

La comunidad católica de Corrientes vivirá este sábado una jornada especial de fe y devoción con la presencia de las reliquias de Carlo Acutis en la imagen de la Virgen Stella Maris, ubicada sobre la Costanera General San Martín, a orillas del río Paraná. La celebración iniciará a las 17.

La actividad comenzará con el rezo del rosario y continuará con una misa que será celebrada en ese emblemático espacio de la ciudad. Se espera la participación de fieles que podrán acercarse para venerar las reliquias del joven beato, cuya historia se convirtió en un símbolo para las nuevas generaciones de católicos.

Recorrido por Corrientes

Las reliquias pasaron esta semana por la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí, ubicada en calle Sarmiento 482, donde permanecerán hasta el próximo jueves antes de continuar su recorrido.

Carlo Acutis nació en Italia en 1991 y falleció en 2006, a los 15 años, a causa de una leucemia. Durante su corta vida se destacó por su profunda fe y por utilizar las nuevas tecnologías para difundir contenidos religiosos, especialmente relacionados con los milagros eucarísticos. Su historia trascendió fronteras y lo convirtió en una figura muy cercana a los jóvenes creyentes de todo el mundo.

La visita de sus reliquias forma parte de una serie de actividades pastorales que buscan acercar su testimonio de vida a las comunidades católicas de Corrientes, promoviendo valores como la solidaridad, la fe y el compromiso con los demás.