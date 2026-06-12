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FUNDACIÓN JUNTAS

Un conversatorio para compartir experiencias reales de mujeres

Por El Litoral

Viernes, 12 de junio de 2026 a las 20:56

La Fundación Juntas invita a participar de Juntas en RED: "Porque compartir también sana". Un conversatorio pensado para compartir experiencias reales de mujeres que atravesaron diagnósticos, tratamientos, miedos, cambios y desafíos, pero que también encontraron formas de seguir adelante. 

🎙️ Testimonios reales y espacio de escucha. 
☕ Merienda compartida. 
📅 Sábado 13 de junio 
🕟 16:30 a 19:30 hs. 
📍 Salón IPEEC (Las Heras 650, Corrientes). 
🗣️ Moderan: Dra. Mariángeles Pirchi y Lic. Lisandro Cardozo.
📝 La inscripción es gratuita (Cupos limitados). Reservá tu lugar al +54 3795 389292 o completando el siguiente formulario: http://bit.ly/4vE0Zs3

 

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