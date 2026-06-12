Adopción en Corrientes: buscan una familia para una adolescente de 17 años

La Justicia de Corrientes lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar una familia dispuesta a adoptar a una adolescente. La iniciativa busca garantizarle un hogar con afecto, contención y acompañamiento en esta etapa de su vida.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 2 de Goya, a cargo de la jueza María Gabriela Dadone. Además, el proceso cuenta con la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

La convocatoria está dirigida a personas y familias de todo el país, independientemente de que se encuentren o no inscriptas en registros de aspirantes a guarda con fines adoptivos.

“Tengo 17 años y sueño profundamente con tener un hogar, siendo mi mayor anhelo y esperanza imaginar mi futuro con una familia que me cobije, cuide y quiera tal como soy”, expresó la joven.

Entre sus intereses se destacan la música y el canto, actividades que utiliza para expresar emociones y encontrar tranquilidad. Además, disfruta escribir, participar de propuestas al aire libre y cocinar, tareas que realiza con entusiasmo y dedicación.

Convocatoria nacional

Desde el organismo remarcaron que el objetivo es encontrar una familia capaz de acompañar esta etapa de la vida de la adolescente, respetando su trayectoria y fortaleciendo su proyecto de futuro.

Asimismo, destacaron que las convocatorias públicas constituyen una herramienta clave para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia cuando no resulta posible su permanencia en el núcleo de origen.

En el caso de los adolescentes, estos procesos buscan ampliar las oportunidades de integración familiar y promover la construcción de vínculos afectivos estables que favorezcan su desarrollo.

Cómo postularse

Las personas interesadas en participar de la convocatoria deberán:

Descargar y completar el Formulario de Convocatorias Públicas.

Enviar la documentación por correo electrónico al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 2 de Goya o al RUACtes.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con el juzgado al correo [email protected] o al teléfono (3777) 437631. También está disponible el WhatsApp 3777 7642222, de lunes a viernes, de 7 a 13.

En tanto, el RUACtes atiende a través del correo [email protected] y del teléfono 03794-4104298.