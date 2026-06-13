Loan: la Iglesia renovó el pedido de justicia a dos años de su desaparición

La Arquidiócesis de Corrientes emitió un mensaje al cumplirse dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

En el comunicado, la Iglesia convocó a la comunidad a no olvidar el caso y a continuar acompañando a la familia en su reclamo de verdad y justicia.

“Al cumplirse dos años de la desaparición de Loan, nos unimos en un abrazo fraterno, renovando nuestra oración y nuestro compromiso. En medio de este tiempo de incertidumbre y dolor, no permitamos que el olvido oscurezca la búsqueda”, expresa el texto difundido por la Arquidiócesis.

Desde la institución religiosa señalaron que continúan elevando oraciones por la aparición del niño y destacaron la importancia de sostener la esperanza en medio del dolor que atraviesa su familia.

Al mismo tiempo, reafirmaron la necesidad de que la investigación avance hasta lograr el esclarecimiento total de lo ocurrido. “Reafirmamos nuestra exigencia y confianza en la justicia, pidiendo que prevalezca la verdad y se alcance el esclarecimiento absoluto de los hechos”, sostuvieron.

El mensaje lleva la firma del arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, y de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis, quienes también convocaron a la sociedad a mantenerse unida y acompañar a los familiares de Loan.

“Que nuestra unidad y nuestra voz, siempre firme y pacífica, sigan siendo un refugio para la familia de Loan y un llamado urgente a la conciencia de todos”, remarcaron.

Finalmente, la Iglesia llamó a no resignarse ante el paso del tiempo y a sostener el reclamo de justicia. “No bajemos los brazos; el amor y la justicia son el camino para la sanación de nuestra sociedad”, concluye el comunicado.