Se presentó el documental “Industrias Perdidas II: La tierra de los Astilleros”

n En una jornada cargada de emoción y rescate de la memoria local, se llevó a cabo el viernes la presentación oficial del documental "Industrias Perdidas: La tierra de los Astilleros". La obra, que cuenta con guión original de David Salmón y la dirección de Carlos Barreto Biloni y Lisandro Lorenzón, propone un profundo y sensible recorrido por el pasado industrial de la región a través de los testimonios en primera persona de sus protagonistas.

La velada inició con una bienvenida a cargo de Enrique Gabriel Suburu de Museos de Corrientes, seguida de una aertura musical de primer nivel a cargo del guitarrista Lucas Sterin Pensel y el cantante Diego Galeano, quienes ambientaron un encuentro que combinó cultura, historia y nostalgia.

El evento contó con un fuerte respaldo institucional y comunitario, destacándose la presencia de Lourdes Sánchez, Presidente del Instituto de Cultura; el Dr. León Gutnisky, hijo del fundador de la institución; ex empleados del Astillero y sus familiares, quienes aportaron la mayor carga emotiva de la noche al reencontrarse y ver reflejado su legado e identidad en la pantalla. Tony Viera, representante Cultural de Corrientes; miembros de la Asociación Cultural Bonpland; miembros del Instituto de Formación Docente N1.

El valioso proyecto cultural fue impulsado conjuntamente por App 360, el Museo Casa Martínez, con el apoyo de su Directora, Arq. Marisol Maciel, Historias de Corrientes y el portal www.museosdecorrientes.org

El momento más emotivo de la noche se vivió durante el cierre, cuando subieron al escenario antiguos trabajadores de Astilleros Corrientes. Entre ellos, se destacó la palabra del Ingeniero Dugal Walter Sampayo, quien formó parte del departamento de ingeniería de la empresa, sumado a los valiosos testimonios de técnicos especializados de la planta.Sus relatos en primera persona conmovieron al público al revivir la rigurosidad técnica, el esfuerzo diario y el orgullo que significó aquella época dorada para la industria naval local.“En 1958 se instala Astillero Corrientes, iniciativa de mi padre Samuel Gutnisky. Fue un pionero de la Navegación Fluvial y Fundador de un Astillero pilar fundamental del desarrollo industrial de nuestra provincia”, recordó el exlegislador nacional“Creó Astilleros Corrientes con posibilidades dar trabajo, ocupación y capacitacion. En 1958 ayudé a mi padre a poner la piedra fundacional de lo que fue, con el esfuerzo conjunto, de los que se formaron como obreros navales, técnicos y empresarios, un destacado Astillero, que logró, en competencia con Astilleros del mundo, el contrato para la construcción y exportación de dos Plataformas de explotación submarinas para empresas de los Estados Unidos y en el plano local la construcción de buques petroleros, buques empujadores (ex remolcadores), barcazas y catamarán. En este desarrollo se dio trabajo permanente a más de 500 personas, que se capacitaron”, agregó.“Lamentablemente los sinsabores de la política económica de nuestro país, de los últimos tiempos, y entre otros motivos, la habilitación de poner Bandera Argentina a buques construidos en el exterior y ademas el permitir que buques de otras banderas hagan navegación de cabotaje, puso en crisis a la industria naval y Astilleros Corrientes dejó de trabajar”.“Pero los obreros, ya sin trabajo, solidarios con la empresa año a año se reúnen el día del Obrero Naval con empresarios en un asado de camaradería”, recordó.