Semana fría en Corrientes: prevén mínimas de hasta 8°C y vuelven las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que Corrientes tendrá una semana marcada por el frío, con temperaturas máximas por debajo de los 20°C durante gran parte de los próximos días y condiciones de tiempo mayormente nubladas.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el descenso térmico más importante se registrará durante el inicio de la semana. Para este lunes se espera una jornada con cielo nublado, una temperatura mínima de 8°C y una máxima de apenas 16°C.

El martes continuará el tiempo estable aunque con abundante nubosidad. En esa jornada, la temperatura mínima ascenderá hasta los 13°C, mientras que la máxima se mantendrá en valores moderados.

Para el miércoles, en tanto, volverá a descender la temperatura mínima hasta los 9°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Regresan las lluvias

Según el informe del SMN, las condiciones comenzarían a cambiar hacia el jueves, cuando se prevé el regreso de las precipitaciones a la provincia.

El pronóstico indica un 90% de probabilidad de lluvias, acompañado por una temperatura máxima cercana a los 21°C. Las malas condiciones del tiempo se extenderían también durante el viernes, jornada para la cual se mantienen las precipitaciones.

De esta manera, la provincia atravesará una semana caracterizada por mañanas frías, tardes frescas y un marcado predominio de la nubosidad, con un cierre inestable por la llegada de nuevas lluvias.