Corrientes registró el índice de homicidios más bajo de Argentina, según un relevamiento

La provincia de Corrientes aparece como la jurisdicción con la tasa de homicidios más baja del país, de acuerdo con un mapa estadístico publicado por Maps Black, que compara los índices registrados en las distintas provincias argentinas durante 2025.

Según el relevamiento, Corrientes presenta una tasa de 0,9 homicidios cada 100.000 habitantes, ubicándose en el primer lugar entre las provincias con menor nivel de homicidios del país.

El informe muestra además las diferencias existentes entre las distintas regiones argentinas, donde algunos distritos registran índices considerablemente más elevados. En ese contexto, el dato de Corrientes sobresale por mantenerse por debajo de un homicidio cada 100.000 habitantes.

Un indicador utilizado para medir la seguridad

La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional para analizar los niveles de violencia y criminalidad en una determinada población, ya que permite comparar territorios con distinta cantidad de habitantes.

En el caso correntino, el índice difundido por Maps Black refleja uno de los registros más bajos del país durante el último año analizado.

Corrientes, entre las provincias con mejores indicadores

El mapa publicado posiciona a Corrientes como la provincia con el menor índice de homicidios de Argentina en 2025, un dato que la ubica entre los distritos con mejores indicadores en materia de seguridad ciudadana.

Si bien el informe se basa en tasas poblacionales y no en números absolutos, los resultados permiten dimensionar el comportamiento de este delito en cada provincia y realizar comparaciones a nivel nacional.