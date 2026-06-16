Todo por Bruno: rifa solidaria en Corrientes para ayudar a un joven con su tratamiento

Familiares y allegados de Bruno, un joven correntino que padece una enfermedad autoinmune, lanzaron una campaña de recaudación de fondos denominada "Todo por Bruno" a través de una Rifa Solidaria.

El objetivo de la iniciativa es solventar los costos de traslado y estadía desde Corrientes hacia Buenos Aires, donde el paciente debe someterse a estrictos y vitales controles médicos en el Hospital Británico para evitar que su cuadro de salud empeore.

La dura batalla de Bruno contra una compleja condición médica

Bruno padece EICH (Enfermedad de Injerto contra Huésped). En esta condición médica el sistema inmunológico ataca por error al propio cuerpo, lo que puede llegar a afectar severamente a distintos órganos y tejidos.

Sus allegados remarcaron que la vida del joven depende directamente de la realización de sus controles médicos regulares, advirtiendo que sin este monitoreo constante su cuadro clínico puede volverse grave e incluso mortal.

Una rifa con 18 premios para costear los viajes al Hospital Británico

Ante la imposibilidad de afrontar los elevados costos de la logística médica de manera particular, el entorno familiar ideó un gran sorteo con el apoyo de comercios locales.

Bruno debe viajar de manera recurrente desde Corrientes hasta las instalaciones del Hospital Británico, situado en Buenos Aires. Con el propósito de costear los pasajes, traslados y la estadía obligatoria, se lanzó la venta de números para una rifa que posee un valor de $5.000 por número.

El sorteo cuenta con un total de 18 premios —que incluyen desde una bicicleta rodado 29 y un viaje para una persona a la Virgen del Valle de Catamarca, hasta vouchers de estética, órdenes de pastelería, teatro y productos varios— y se realizará el próximo 29 de julio bajo la modalidad de la Lotería Correntina Nocturna.

Canales de contacto y formas de colaborar con la familia

La comunidad correntina cuenta con opciones directas para adquirir los números de la rifa o realizar donaciones a la causa.

Quienes deseen sumarse a la cruzada solidaria y adquirir un número pueden realizar transferencias a la cuenta de Mercado Pago utilizando el alias oficial ayudaamibrunito, la cual se encuentra a nombre de la titular Gabriela Lucero.

Asimismo, para efectuar la reserva de números o coordinar el envío de los comprobantes de transferencia correspondientes, los organizadores dispusieron el número telefónico de contacto 3794153918, perteneciente de forma directa a la mamá de Bruno.

"Tu ayuda es su oportunidad; ayudamos a ayudarlo", concluye el mensaje con el que apelan a la tradicional solidaridad de los ciudadanos de la provincia.