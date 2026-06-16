Corrientes: realizaron una jornada de concientización sobre el maltrato en la vejez

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Gobierno de Corrientes realizó este martes una jornada de sensibilización y promoción de derechos. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social en la plaza Cabral.

El objetivo fue promover el respeto, el buen trato y la protección integral de las personas mayores. Durante la actividad se llevaron adelante acciones de concientización destinadas a la sociedad. Además, se distribuyó material informativo y se generaron espacios de diálogo para reflexionar sobre las distintas formas de violencia, abuso y discriminación.

Promoción de derechos

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de fortalecer los vínculos intergeneracionales y fomentar prácticas basadas en el respeto, la dignidad y la valoración. Este día mundial se conmemora cada 15 de junio por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de visibilizar esta problemática y promover acciones que garanticen una vejez libre de violencia.

A través de este tipo de propuestas, Corrientes busca reforzar las políticas orientadas a la promoción y la protección de los derechos de las personas mayores y contribuir a mejorar su calidad de vida.