Vacuna antigripal en Corrientes: quiénes deben aplicársela y cuáles son los requisitos

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes instó a la ciudadanía a completar los esquemas del Calendario Nacional y la inmunización antigripal obligatoria.

El titular de la cartera sanitaria, Emilio Lanari Zubiaur, remarcó que las dosis se encuentran totalmente disponibles en los centros asistenciales de la Capital y del interior provincial. Para acceder a la colocación, los vecinos pertenecientes a los grupos de riesgo declarados deberán concurrir a los puntos habilitados portando de manera obligatoria su DNI y el carnet de vacunación correspondiente.

Grupos de riesgo convocados y requisitos obligatorios

La campaña sanitaria hace foco preventivo en los sectores de la población civil que presentan mayor vulnerabilidad biológica ante las afecciones respiratorias estacionales.

Desde la cartera de salud se detalló el listado estricto de las personas consideradas dentro de los grupos de riesgo que deben recibir la cobertura antigripal de forma prioritaria:

Personal de salud y embarazadas: el llamado alcanza a todos los trabajadores sanitarios y a las mujeres en cualquier trimestre de la gestación.

Puérperas y lactantes: madres hasta 10 días posteriores al parto (si no la recibieron en el embarazo) y niños de 6 a 24 meses de edad, quienes requieren dos dosis con intervalo de 4 semanas.

Pacientes crónicos de 2 a 64 años: personas con patologías respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, pacientes oncohematológicos, trasplantados, obesos, diabéticos o con insuficiencia renal en diálisis. Este segmento debe presentar de forma obligatoria la orden médica que acredite su condición.

Mayores de 65 años: los adultos mayores de esta franja etaria pueden asistir directamente a los vacunatorios sin necesidad de presentar indicación o receta médica.

Puntos fijos en la Capital y operativos en instituciones educativas

El esquema de atención se estructuró en bandas horarias desdobladas para facilitar el acceso de las familias y de los trabajadores a las dosis correspondientes.

Los puestos fijos de inmunización en la Capital atenderán de martes a viernes en los horarios de 8 a 12 y de 14 a 18 en la Estación Saludable de la Plaza Cabral y en el Hospital de Campaña "Escuela Hogar" (este último operativo únicamente para pacientes a partir de los 15 años de edad).

En lo que respecta al despliegue territorial en los establecimientos escolares, los equipos sanitarios operarán este martes 16 de junio en el Instituto Monseñor Roubineau (de 8:30 a 12 y de 14:30 a 17), mientras que el viernes 19 de junio se trasladarán al Instituto CREA en la franja matutina de 8:30 a 12.

Regresa la "Noche de las Vacunas" en la Plaza Cabral

Como estrategia complementaria para captar a aquella franja de la población que no puede concurrir en los horarios administrativos tradicionales, la Provincia reactivará su propuesta nocturna de atención.

Las autoridades sanitarias confirmaron el desarrollo de una nueva edición del programa "La Noche de las Vacunas" para este viernes 19 de junio.

El evento de salud pública comunitaria se concentrará en las instalaciones de la Estación Saludable de la Plaza Cabral, extendiendo el horario de atención habitual desde las 18 hasta las 22. Para todas las modalidades, el Ministerio recordó que es requisito indispensable que los ciudadanos asistan acompañados por su documento de identidad y las libretas sanitarias familiares para el correcto registro de las aplicaciones.