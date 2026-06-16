El Colegio Pedro Ferré modificará el ingreso durante tres días: por dónde se podrá acceder

El Colegio Secundario Brigadier General Pedro Ferré informó que durante los días 16, 17 y 18 de junio se modificará el ingreso a la institución debido a que se implementarán medidas especiales de seguridad en las inmediaciones del establecimiento, lo que provocará modificaciones en la circulación vehicular y peatonal de la zona.

A través de un comunicado, la institución recordó que el ingreso al edificio se realizará exclusivamente a pie por la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Bolívar, utilizando la puerta habitual de entrada.

Desde el equipo directivo solicitaron a la comunidad educativa organizar con anticipación los horarios de asistencia para evitar inconvenientes o demoras durante las jornadas en las que se desarrollará el operativo.

Asimismo, remarcaron que las restricciones estarán vigentes únicamente durante los días señalados y agradecieron la comprensión y colaboración de estudiantes, familias y trabajadores de la institución.

La medida fue comunicada de manera preventiva con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares en el marco del dispositivo de seguridad previsto para esos días.