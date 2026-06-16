Esquina: una nena de 5 años sufrió graves heridas en el rostro tras el ataque de un pitbull

Una nena de 5 años fue atacada por un perro de raza pitbull y sufrió severas lesiones en el rostro. El hecho sucedió este fin de semana en un sector interno ubicado a pocas cuadras de la calle Dr. Emilio Hansen en la ciudad de Esquina.

Tras el ataque, la niña recibió las primeras curaciones de emergencia en el Hospital San Roque de Esquina. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su derivación inmediata al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes, para recibir atención especializada.

A la espera de una cirujía

La directora del Hospital San Roque, Dra. María José Pellegrini, confirmó a TN Esquina el ingreso de la menor al centro de salud y su posterior traslado a la capital provincial, donde permanece internada a la espera de una compleja intervención quirúrgica reconstructiva.

El caso volvió a encender la preocupación de los vecinos por la presencia de animales sueltos en la zona de calle Emilio Hansen. Según manifestaron residentes del sector, en ese barrio se han registrado otros episodios recientes relacionados con perros de gran porte, situación que genera temor entre las familias.

Tras conocerse el estado de salud de la niña, crecieron los reclamos para que se identifique a los responsables del animal involucrado y se apliquen las medidas correspondientes. Vecinos y sectores proteccionistas coinciden en que la tenencia responsable es clave para evitar nuevos hechos de estas características y prevenir riesgos para la comunidad.