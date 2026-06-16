Tres correntinos ganaron más de $22 millones en el Quini 6

Corrientes sumó nuevos ganadores del Quini 6 en el sorteo realizado el domingo. Tres apostadores obtuvieron premios de $22.777.215 cada uno y se consolida una racha de resultados favorables para jugadores de la provincia.

Según informó la Lotería Correntina, los tickets ganadores fueron comercializados en distintas localidades del interior provincial. Las apuestas se registraron en la agencia Nº 351 de Esquina, la agencia Nº 433 de Sauce y la agencia Nº 437 de Mercedes.

Los tres afortunados accedieron al mismo monto de premio tras acertar la combinación correspondiente al sorteo de la modalidad Siempre Sale.