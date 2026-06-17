Goya lanza una capacitación tecnológica: cuáles son los requisitos y cómo inscribirse

La Municipalidad de Goya lanzó una capacitación tecnológica intensiva orientada a la formación de programadores full-stack. La propuesta comenzará el 30 de junio y se enmarca en una estrategia local para fortalecer la Economía del Conocimiento como motor productivo.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico; la Secretaría de Educación; y el Instituto Tecnológico Goya (ITG). La presentación oficial del bootcamp se realizará el martes 23 de junio a las 14 en la Usina del Conocimiento.

El programa se extenderá durante cuatro meses bajo modalidad virtual, con clases los martes y viernes de 18 a 20. El trayecto adopta el modelo de aula invertida, con instancias de aprendizaje previo y resolución práctica en tiempo real.

Como cierre de la capacitación, los participantes deberán desarrollar una aplicación de gestión de turnos médicos destinada a centros de salud municipales. El proyecto será requisito para la certificación final.

Contenidos del programa

La formación está organizada en cuatro módulos:

Backend Base: introducción al entorno Node.js, Express y modelado de datos en bases de datos NoSQL con MongoDB. Frontend Base: creación de interfaces dinámicas de usuario utilizando React, Vite y estilos modernos. Integración de TypeScript: implementación de tipado estático robusto y esquemas de validación avanzados. Proyecto Final Aplicado: desarrollo de la lógica de negocio (agendas, especialidades y solicitud ágil de turnos para el ciudadano) y despliegue en servidores de producción.

El objetivo es que los estudiantes adquieran competencias técnicas demandadas en el mercado laboral y puedan aplicarlas en proyectos concretos vinculados a la gestión pública.

Inscripción y requisitos

El bootcamp está destinado a personas con conocimientos básicos en HTML, CSS y JavaScript. La inscripción se encuentra abierta a través de los canales oficiales del municipio y en la Usina del Conocimiento.

El inicio de clases está previsto para el martes 30 de junio. Desde el municipio destacaron que se trata de una propuesta gratuita orientada a la inclusión y la inserción laboral en el sector tecnológico.