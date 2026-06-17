Cronograma de la Garrafa Social en Corrientes: dónde y cuándo comprar

El Gobierno de la Provincia de Corrientes dio a conocer el cronograma semanal del operativo de venta de la Garrafa Social. La actividad se desarrollará el jueves 25, en distintos puntos de la ciudad. Se trata de un subsidio energético destinado a amortiguar el costo del gas envasado.

Se llevará adelante la comercialización durante la próxima semana, con el objetivo de descentralizar el acceso al beneficio y reducir los intermediarios en los barrios de la capital.

Lugares y horarios

Ambos puntos de venta estarán disponibles el 25 de junio.

Barrio Ciudades Correntinas: se realizará de 11 a 12, en el CIC ubicado en las calles Tupac Amaru y Turín. En ese lugar también se entregarán kits igualitarios.

Barrio Pirayuí: el operativo tendrá lugar de 9.30 a 10.30, en la delegación ubicada sobre la calle Cuba al 5900. También se entregarán kits igualitarios.

El operativo forma parte de las acciones provinciales destinadas a garantizar el acceso a insumos básicos en distintos sectores de la ciudad.