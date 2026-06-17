La Dpec lanzó un plan para regularizar facturas de luz impagas: cómo acceder y hasta cuándo

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó que ya se encuentra vigente la Moratoria 2026, un programa especial destinado a que los usuarios puedan regularizar deudas vinculadas al servicio eléctrico y evitar inconvenientes derivados de facturas impagas.

La iniciativa estará disponible hasta el 31 de julio y ofrece importantes beneficios, entre ellos la posibilidad de financiar la deuda en hasta 36 cuotas sin interés y acceder a una reducción de hasta el 100% de los intereses acumulados.

Según explicó el organismo, la medida forma parte del Plan Integral de Regularización Comercial 2026, una herramienta extraordinaria diseñada para facilitar la normalización de la situación comercial de los usuarios y promover la actualización de registros de suministro.

¿Quiénes pueden acceder?

La moratoria está orientada a usuarios que mantienen deudas acumuladas, convenios de pago vencidos o situaciones administrativas pendientes, como titularidades desactualizadas, suministros cuyos titulares hayan fallecido u ocupaciones de hecho.

Además, contempla condiciones especiales para jubilados, pensionados, usuarios de menores recursos y personas que acrediten dificultades económicas para afrontar el pago de sus obligaciones.

Beneficios de la moratoria

Entre las principales ventajas del programa se destacan:

Financiación en hasta 36 cuotas sin interés.

Regularización de deudas acumuladas.

Recuperación de convenios de pago caducos.

Actualización de titularidades.

Resolución de situaciones vinculadas a titulares fallecidos.

Simplificación de requisitos administrativos.

Incorporación formal al sistema comercial de la DPEC.

Cómo realizar el trámite

Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las oficinas comerciales de la DPEC en toda la provincia para recibir asesoramiento y conocer los requisitos necesarios para adherirse al programa.

También se encuentran habilitados los canales digitales de autogestión para consultar facturas, verificar estados de deuda y realizar pagos:

WhatsApp oficial: 3795-389298

Correo electrónico: dpecdigital@dpec.com.ar

ChatBot de autogestión de la DPEC

Desde la empresa provincial remarcaron que esta es una oportunidad para ponerse al día con el servicio eléctrico y destacaron que el programa busca brindar herramientas accesibles para que más usuarios puedan regularizar su situación.