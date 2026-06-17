Corrientes lanzó un programa para fomentar la donación voluntaria de sangre

El Gobierno de Corrientes conmemoró este miércoles el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre con un acto realizado en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde además se anunció la puesta en marcha del Programa Provincial de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre "Hemodonación Corrientes".

La actividad estuvo encabezada por el ministro secretario general de Gobierno, Juan Pablo Fornaroli; el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari; y la directora del Banco de Sangre Central de Corrientes, Carolina Aromí.

Durante la ceremonia, las autoridades remarcaron la importancia de la donación voluntaria y recordaron que una sola donación puede salvar hasta cuatro vidas.

El nuevo programa tiene como objetivo incrementar la cantidad de donantes voluntarios en toda la provincia y fortalecer una red solidaria que permita garantizar la disponibilidad de sangre para quienes la necesiten.

En ese marco, también destacaron el trabajo que realiza el Banco de Sangre Central de Corrientes, único en el país que realiza extracciones entre las 7 y las 22 horas durante los 365 días del año, manteniendo además atención permanente las 24 horas. La institución cuenta con 86 trabajadores, registra más de 10.000 donaciones anuales y trabaja junto a unas 120 asociaciones civiles.

El ministro Juan Pablo Fornaroli valoró el compromiso del personal y de las organizaciones que colaboran con la institución. "Ante la necesidad de plasma o componentes sanguíneos, el Banco de Sangre siempre responde con su tarea silenciosa de salvar vidas", expresó.

Asimismo, convocó especialmente a los jóvenes a sumarse a esta práctica solidaria y destacó la importancia de construir comunidad a través del compromiso ciudadano.

Por su parte, Emilio Lanari resaltó el cambio de paradigma que permitió garantizar la disponibilidad de sangre antes de que sea requerida por los pacientes. "Hoy, cuando una persona necesita una transfusión, la sangre está disponible y eso significa salvar vidas", sostuvo.

El funcionario también ratificó el compromiso de la Provincia de continuar avanzando en estudios genómicos que permitan personalizar tratamientos médicos, especialmente en pacientes oncológicos.

A su turno, la directora del Banco de Sangre Central, Carolina Aromí, recordó que este año se cumplen diez años de su gestión al frente de la institución y destacó como uno de los principales logros la conformación de reservas seguras de sangre.

"La sangre no se fabrica", recordó, al tiempo que puso en valor el rol de los donantes voluntarios frecuentes.

Además, destacó el crecimiento del registro de donantes de médula ósea que se lleva adelante junto a CUCAICOR e INCUCAI, que ya supera las 7.000 muestras registradas. Gracias a este trabajo, 45 correntinos se convirtieron en donantes efectivos de médula ósea.

"Este logro nos emociona profundamente porque demuestra que la solidaridad no tiene fronteras", concluyó.