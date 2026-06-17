Un remisero correntino recorrió kilómetros para devolver dinero cobrado por error

Una historia de honestidad ocurrida en Corrientes se convirtió en un ejemplo de valores y decencia. El protagonista es Ramón Blanco, un trabajador del servicio de remisería o transporte por aplicación, quien detectó que había recibido por error un pago duplicado en su billetera virtual tras un viaje realizado el jueves pasado. La situación solo había sido advertida por él y nadie más conocía el error.

Recorrió 10 kilómetros para devolver el dinero

Lejos de ignorar lo ocurrido, el conductor decidió localizar al pasajero para devolverle el dinero que no le correspondía. Para ello, realizó nuevamente un recorrido de alrededor de 10 kilómetros hasta el barrio donde había finalizado el viaje días antes.

Al llegar al lugar, se dirigió al puesto de seguridad y pidió hablar con "un señor que vive al fondo". Gracias a las referencias brindadas, los guardias lograron identificar a la persona y establecer una comunicación telefónica, ya que el pasajero no se encontraba en la ciudad en ese momento.

El hombre que recibió el gesto fue Daniel Esteban Vallejos, comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional y ex jefe de la Agrupación III Corrientes. Según relató, Ramón solo conocía el lugar donde lo había dejado días atrás y aun así insistió en devolverle el dinero que había ingresado por error a su cuenta.

Vallejos destacó la actitud del trabajador y remarcó que, pese a las dificultades que cualquier persona puede atravesar, eligió actuar con transparencia y honestidad. Incluso contó que intentó compensarlo por los dos viajes realizados, pero Ramón se negó y solo aceptó devolver el importe que no le pertenecía.

"Gracias por semejante lección de decencia, moral y ética", expresó Vallejos en un mensaje público, donde también valoró el gesto como una muestra de los valores que aún permanecen vigentes en la sociedad correntina.

La historia rápidamente despertó reconocimiento y admiración, transformando una simple devolución de dinero en una muestra concreta de que la honestidad sigue teniendo un lugar importante en la vida cotidiana.