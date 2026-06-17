En Caá Catí se realiza el Primer Encuentro Ufológico

Con motivo del aniversario número 45 de la abducción de la que fuera protagonista Rubén “Chingolo” Meneses oriundo de Caá Catí, que representa uno de los casos más importantes de contacto y teletransportación de argentina, se realiza este evento temático. El mismo incluirá un homenaje al propio Meneses, además de presentación



de libros, charlas de especialistas, proyección de cine, vigilia (fogón y posibilidad de contacto extraterrestre), entre otras.

El evento es coproducido por la Municipalidad de Caá Catí, viajeros del espacio, David Alejandro Álvarez (ovnis en Corrientes), el “Km0. Polo Cultural de los Esteros” y la



Biblioteca Popular Juan Manuel Rivera.

La primera jornada se realizará el viernes 19 a partir de las 18 en el refugio de artistas “Km0. Polo Cultural de los Esteros” en al paraje El Rosadito (a unos 5 minutos



del centro del pueblo). Durante la misma investigadores y especialistas sobre el fenómeno OVNI guiarán una vigilia que incluye: Encuentro y fogón, charla de introducción a la temática, meditación y preparación para la posibilidad de contacto extraterrestre, etc. La actividad es gratuita, pero con inscripción previa y cupos limitados, contacto al 3781 482017.

En la segunda jornada, el sábado 20 a partir de las 17.30hs, se realizará un homenaje a Rubén “Chingolo” Meneses y la inauguración de una plazoleta temática que estará a continuación del paseo de los poetas y músicos (Av. David Martínez y Gordiolla Niella)

Asimismo, a las 19hs en la Biblioteca Popular Juan Manuel Rivera tendrán lugar las charlas “El caso Meneses” a cargo del Prof. David Álvarez y “la actualidad OVNI” a cargo del Dr. Ítalo Suligoy. Jornada que culminará con la proyección de la reconocida película “La luz mala” dirigida por Carlos Kbal y producida por Sebastián “Chapu” Toba, filmada en Caá Catí y cuya historia gira en torno a un OVNI que cae en los esteros del iberá.

Este evento se posiciona como una necesidad de recuperar y revalorizar las historias que forman parte del patrimonio y la identidad del pueblo, buscando contribuir a su desarrollo cultural y turístico.