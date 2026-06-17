Danza en Movimiento en el Teatro Vera: con 14 academias de Corrientes y la región

El Teatro Oficial Juan de Vera será escenario de la presentación de “Danza en Movimiento”, una propuesta artística impulsada por la Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes (Actecor). El espectáculo reunirá a intérpretes de distintos géneros en una producción colectiva que integra escuelas, ballets y academias.

La iniciativa retoma una experiencia realizada durante el Día Internacional de la Danza, cuando la obra se presentó en espacios independientes de la ciudad. Aquella edición incluyó funciones en el Teatro de la Ciudad, Espacio Mariño y Teatro Flotante.

En esta oportunidad, la propuesta se enmarca en un acuerdo entre el Teatro Vera y Actecor. El objetivo es fortalecer la circulación de producciones independientes y ampliar el acceso del público a la escena local.

Las entradas se encuentran disponibles en weepas.ar y en la boletería del teatro, con valores de $10.000 en preventa y $13.000 en puerta. El espectáculo es apto para todo público.

Diversidad de estilos en escena

El espectáculo propone un recorrido por diferentes lenguajes de la danza, desde el folklore y el tango hasta la danza contemporánea, el clásico, el hip hop y las expresiones afro y árabes. Participarán 14 academias, escuelas y ballets de Corrientes, Goya y Paso de la Patria, en una articulación poco frecuente dentro del ámbito cultural de la región.

Entre las instituciones confirmadas se encuentran el Instituto Danza Marina Gioia, Munay Danza, Numen, Élevée Heels, Liberarte, ECUMO, Amira Malak, Baladi, Academia AJ Danzas, Impacto, Sol Afro, Agua de Lluvia, Mil Ritmos y el elenco del Profesorado de Danzas del Instituto de Música Carmelo H. de Biasi.

La dirección general y artística estará a cargo de Marina Gioia, con co-dirección de Loly Fiorini y dramaturgia de Mauro Santamaría.