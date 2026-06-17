ABAPPRA federaliza su estatuto en un cambio histórico impulsado por el Banco de Corrientes

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) aprobó el martes por unanimidad la reforma integral de su estatuto y dio un paso histórico hacia un modelo de representación más federal, equilibrado y democrático. La iniciativa presentada por el Banco de Corrientes, a través de su presidente, Laura Sprovieri, se impuso en el marco del 53° Congreso Extraordinario y redefine la forma de organización y conducción de la entidad.

La reforma implica un esquema basado en criterios de representación territorial e institucional, en lugar de una lógica centrada exclusivamente en el peso económico o patrimonial de las entidades.

De esta manera, ABAPPRA avanza hacia un modelo que reconoce la diversidad del sistema financiero argentino y promueve una participación más equitativa de bancos públicos, privados, provinciales, municipales y cooperativos de todas las regiones del país.

“Hoy dimos un paso importante: se impuso una mirada federal, plural y equilibrada. Este proyecto no es de una persona: expresa la necesidad de que ABAPPRA represente mejor a todos los bancos que la integran, grandes, medianos y chicos, de todas las regiones del país”, expresó Laura Sprovieri.

La última adecuación estatutaria se remontaba a 2006, en tanto que el nuevo estatuto incorpora mecanismos que garantizan mayor participación, transparencia y legitimidad en la toma de decisiones. Entre los cambios más relevantes se destacan la consolidación de esquemas de representación regional, el fortalecimiento de instancias institucionales y la promoción de reglas de funcionamiento que aseguren equilibrio entre los distintos actores del sistema.

“Lo que buscamos es que las decisiones no se concentren por peso económico o patrimonial, sino que respondan a una lógica de representación territorial, institucional y democrática. La banca pública y cooperativa tiene un rol estratégico en el desarrollo federal, y para cumplirlo necesita una asociación con reglas claras, participación real y equilibrio entre sus miembros”, agregó Sprovieri.

Este cambio estatutario no solo redefine la gobernanza de ABAPPRA, sino que también fortalece su rol como espacio de articulación del sistema financiero en todo el país, acompañando las necesidades de desarrollo regional, inclusión financiera y financiamiento productivo. “Este resultado fortalece a ABAPPRA, porque la hace más representativa, más democrática y alineada con el país federal que queremos construir”, concluyó la presidenta del Banco de Corrientes.

Con esta aprobación, ABAPPRA inicia una nueva etapa institucional que refleja con mayor fidelidad la diversidad y el carácter federal de la banca argentina.