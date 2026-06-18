Cofesa: Lanari confirmó que Nación continuará con los planes de salud y fármacos

La nueva edición del Consejo Federal de Salud (Cofesa) reunió con las máximas autoridades sanitarias del país, evento donde se aseguró previsibilidad financiera para las arcas provinciales destinadas a la cobertura de tratamientos complejos.

Al analizar el balance de las mesas de trabajo, el ministro Emilio Lanari Zubiaur llevó tranquilidad respecto al flujo de recursos nacionales: "Nos informaron que los diferentes planes van a seguir vigentes bajo nuevos formatos. Había cierto temor sobre el traspaso de estos programas, pero se confirmó que no se discontinuarán”.

En ese marco reglamentario, el funcionario detalló que la Nación implementará una evaluación y auditoría exhaustiva del padrón de beneficiarios pertenecientes al Programa Federal Incluir Salud, al tiempo que ponderó la eficiencia en los plazos de entrega de insumos médicos y el sólido posicionamiento de Corrientes en el escenario federal de stock de medicamentos.

Adelanto estratégico de la vacunación y blindaje contra el pico invernal

Las decisiones epidemiológicas adoptadas de forma anticipada por la cartera sanitaria provincial demostraron efectividad ante el ingreso del frente frío en la región.

En lo que respecta a la inmunización antigripal, Lanari Zubiaur confirmó la recepción de un refuerzo de partidas de dosis durante la semana pasada y defendió la planificación local: “La estrategia de prevención fue adecuada porque adelantamos la campaña un mes. Aunque actualmente transitamos un pico de enfermedades respiratorias, el impacto es notablemente menor al de años anteriores”.

Para sostener estos indicadores, el Ministerio instó a los grupos de riesgo y adultos mayores a acudir a los vacunatorios, ratificando además que la campaña "La Noche de las Vacunas" seguirá activa todos los viernes de junio, de 18 a 22, en la plaza Cabral de la Capital.

Lanzamiento del plan contra el ACV y mapas de prevalencia interactivos

La agenda del Cofesa incorporó modernas herramientas de diagnóstico y georreferenciación para combatir las patologías crónicas no transmisibles en todo el territorio.

Durante las sesiones ordinarias, la cartera sanitaria nacional concretó el lanzamiento formal del nuevo Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (ACV).

Como soporte técnico para optimizar las políticas de prevención, las autoridades federales exhibieron un mapa interactivo de enfermedades crónicas diseñado para analizar estadísticamente la prevalencia de estas patologías en cada jurisdicción.

Dicha herramienta informática permite cruzar las métricas de salud con las bases de datos referidas a la disponibilidad alimentaria de cada región, buscando establecer correlaciones científicas que faciliten el reordenamiento de la red de donación de órganos y tejidos.