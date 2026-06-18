Intercambio de figuritas del Mundial 2026 y feria de emprendedores en el parque Mitre

El Gobierno de la Provincia de Corrientes relizó la convocatoria para una nueva edición de la Feria de Emprendedores, una iniciativa que este sábado 20 presentará una fisonomía adaptada a la demanda del público infantojuvenil y de los coleccionistas de la región.

El tradicional paseo tendrá lugar en el parque Mitre de la capital correntina, en el horario de 15 a 22, con el atractivo central de un sector exclusivo destinado al intercambio y sorteo de figuritas del Mundial 2026.

El programa institucional es articulado por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través del despliegue logístico de la Dirección de Comercialización de Economía Social. La estrategia gubernamental busca apalancarse en el fenómeno social del coleccionismo deportivo para traccionar un flujo masivo de visitantes hacia los sectores de comercialización de los pequeños productores, dinamizando los ingresos del autoempleo y las manufacturas de origen local en una jornada clave por el feriado nacional.

Comercio justo y el incentivo al coleccionismo en el Parque Mitre

La propuesta de la cartera social fue diseñada con un perfil netamente familiar y recreativo, orientada a amortiguar los costos económicos que representa el llenado de los álbumes oficiales mediante los mecanismos tradicionales de compra minorista.

Los asistentes al parque Mitre podrán interactuar de forma directa con los stands de emprendedores locales, cuya oferta abarca rubros tradicionales como artesanías textiles, manufacturas en cuero, productos de diseño independiente y propuestas de gastronomía regional. Paralelamente, la organización dispondrá de un sector delimitado donde niños, jóvenes y adultos podrán negociar e intercambiar sus ejemplares duplicados, minimizando la brecha de las denominadas "figuritas difíciles".

Como incentivo adicional para sostener la permanencia del público durante la tarde, la Dirección de Comercialización confirmó la realización de sorteos de paquetes de figuritas y la entrega de premios sorpresa entre los participantes de las mesas de intercambio.