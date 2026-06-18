En plena lluvia rescataron 15 animales por crueldad animal en Goya

En medio de una intensa lluvia, la Policía llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle San Juan, en la ciudad de Goya, en el marco de una investigación por un presunto caso de abandono y crueldad animal. Entre los animales hallados había siete perros pitbull, un chancho, tres caballos y gallinas que presentaban signos de abandono.

Durante el procedimiento fueron rescatados 15 animales. Según las primeras informaciones, se encontraban en condiciones compatibles con situaciones de abandono.

El caso quedó bajo investigación y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado de los animales y las posibles medidas judiciales contra los responsables.