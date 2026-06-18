El Ejército demolió un tanque en Corrientes

En el marco del Curso de Demoliciones de Grandes Estructuras y el Curso de Demoliciones y Explosivos, cursantes de la Escuela de Ingenieros, junto con cadetes de la Compañía de Ingenieros del Colegio Militar de la Nación, presenciaron la demolición controlada de un tanque de agua en la Guarnición Ejército Curuzú Cuatiá.

La actividad, que reunió al personal del Arma de Ingenieros, contó con una instrucción que abarcó el proyecto de demolición en su totalidad: aspectos técnicos, medidas de seguridad, manipulación de explosivos, colocación de cargas y coordinaciones necesarias para la ejecución. Los cursantes y cadetes recorrieron el objetivo y observaron los circuitos de iniciación, la central de fuego y los dispositivos preparados para la voladura, contrastando los proyectos elaborados en el aula con una operación real ejecutada en el terreno.

La demolición de grandes estructuras es una operación de alta complejidad técnica que exige planificación detallada, personal especializado y coordinación entre múltiples organismos.

Las tareas preparatorias se extendieron entre el 8 y el 16 de junio e incluyeron el acondicionamiento del objetivo, la instalación de medidas de seguridad, la organización del puesto comando y el puesto socorro, la construcción de una central de fuego, la preparación de barrenos y circuitos de iniciación, y la instalación de cargas y voladuras complementarias. El 17 de junio se realizó la demolición, que resultó en la destrucción total de la estructura y su caída en la dirección prevista.

Para la ejecución de las actividades intervinieron la Dirección de Obras para el Desarrollo Nacional, la Dirección de Arsenales, el Batallón de Ingenieros de Monte 12, el Batallón de Comunicaciones 121, la Base de Apoyo Logístico Curuzú Cuatiá, el Hospital Militar Curuzú Cuatiá y el Cuartel General del Comando de la División de Ejército 1. Asimismo, y a fin de garantizar la seguridad de la operación, se contó con el apoyo de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, la Policía de Corrientes, los Bomberos Voluntarios y autoridades de Trenes Argentinos Cargas.